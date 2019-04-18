Зеленский представил команду, с которой идет в президенты: список
В эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" кандидат в президенты Владимир Зеленский впервые представил свою команду, с которой идет на президентские выборы 2019 года.
Зеленский отметил, что именно эти люди пойдут с ним в Администрацию Президента в случае его выигрыша. По его словам, он не собирается "раздавать портфели", и кто из них окажется лучшим, тот и займет ту или иную должность. Всех специалистов Зеленский охарактеризовал как волонтеров в политике.
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"С ними мы будем строить Украину, которая не является младшей сестрой России. Которая не является коррумпированным партнером Европы. А нашу независимую Украину", – сказал кандидат в президенты.
Команда Зеленского:
- Руслан Стефанчук – идеолог, отвечает за реформирование государственных и правовых институтов и за законопроектную работу;
- Иван Баканов – глава партии "Слуга народа", представитель президента в Верховной Раде;
- Дмитрий Разумков – отвечает за вопросы внутренней политики;
- Александр Данилюк – его направление – экономика, международные отношения, финансовая и банковская политика;
- Руслан Рябошапка – правоохранительная и антикоррупционная политика;
- Галина Янченко – эксперт по антикоррупционной политике и диджитал-решениям.
- Денис Монастырский – отвечает за правоохранительную систему;
- Сергей Ионушас – отвечает за судебную систему;
- Иван Апаршин – эксперт по безопасности и обороне;
- Ирина Винидиктова – отвечает за реформы в судебной системе;
- Даниил Гетманцев – отвечает за финансы и налогообложение;
- Виктория Страхова – отвечает за банковскую деятельность;
- Михаил Федоров – руководитель диджитал-направления "Зе-команды";
- Александр Мережко – эксперт по вопросам международных отношений и народовластия.
Список дополняется