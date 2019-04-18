Зеленский пришел на "Право на власть" представить свою команду: онлайн-трансляция
Кандидат в президенты Владимир Зеленский пришел на программу 1+1 "Право на власть", чтобы представить свою команду.
А вот другой кандидат Петр Порошенко ранее заявил, что на программу не придет.
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"Судя по той реакции, которая была в прошлый четверг, у него сегодня нет никаких шансов пробиться на эфир канала "1 +1", тем более уже видно, что эфир хорошо подготовлен и ничто и никто не должен испортить этот праздник", – отметил спикер избирательного штаба П.Порошенко Олег Медведев.
Эфир 18 апреля должен стать первым появлением Зеленского в студии политического ток-шоу.
Зеленский на "Право на власть": онлайн-трансляция
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