Зеленский пришел на "Право на власть" представить свою команду: онлайн-трансляция

Кандидат в президенты Владимир Зеленский пришел на программу 1+1 "Право на власть", чтобы представить свою команду.

А вот другой кандидат Петр Порошенко ранее заявил, что на программу не придет.

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"Судя по той реакции, которая была в прошлый четверг, у него сегодня нет никаких шансов пробиться на эфир канала "1 +1", тем более уже видно, что эфир хорошо подготовлен и ничто и никто не должен испортить этот праздник", – отметил спикер избирательного штаба П.Порошенко Олег Медведев.

Эфир 18 апреля должен стать первым появлением Зеленского в студии политического ток-шоу.

Зеленский на "Право на власть": онлайн-трансляция