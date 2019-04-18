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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Зеленский пришел на "Право на власть" представить свою команду: онлайн-трансляция

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      Право на власть - Зеленский - онлайн трансляция 18.04.2019
      Владимир Зеленский пришел на эфир 1+1 / РБК-Украина

      Кандидат в президенты Владимир Зеленский пришел на программу 1+1 "Право на власть", чтобы представить свою команду.

      А вот другой кандидат Петр Порошенко ранее заявил, что на программу не придет.

      Читайте также: Как "Олимпийский" готовится к дебатам между Порошенко и Зеленским: фото, видео

      "Судя по той реакции, которая была в прошлый четверг, у него сегодня нет никаких шансов пробиться на эфир канала "1 +1", тем более уже видно, что эфир хорошо подготовлен и ничто и никто не должен испортить этот праздник", – отметил спикер избирательного штаба П.Порошенко Олег Медведев.

      Эфир 18 апреля должен стать первым появлением Зеленского в студии политического ток-шоу.

      Зеленский на "Право на власть": онлайн-трансляция

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики
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