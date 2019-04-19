Дебаты Порошенко с Зеленским на "Олимпийском": когда и где смотреть онлайн

Дебаты Владимира Зеленского с Петром Порошенко начнутся 19 апреля в 19:00 на НСК "Олимпийский" в Киеве. Где можно будет их пересмотреть, читайте дальше.

Известно, что дебаты Порошенко с Зеленским на "Олимпийском" Общественное точно не будет транслировать, однако государственный вещатель будет отвечать за телепроизводство и организацию трансляции, чтобы оба кандидата имели равный доступ к эфиру.

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В целом мероприятие будут освещать более 20 украинских и зарубежных каналов, включая 24 канал. Итак, дискуссию кандидатов в президенты можно просмотреть как на сайте 24 канала, так и на нашем Youtube-канале.

Сейчас на "Олимпийском" идет подготовка к проведению дебатов. С самого утра здесь дежурят десятки полицейских и нацгвардейцев, а вокруг стадиона перекрыли движение транспорта. Заходить на стадион можно будет уже с 16:00, поскольку перед дебатами запланированы концерты.

На "Олимпийском" уже установили две сцены – по одной для каждого из кандидатов, и располагаться они будут с противоположных сторон. Также как Порошенко, так и Зеленский будут иметь фан-зону для своих сторонников. Правда, согласно последним договоренностям, потенциальные избиратели действующего гаранта и шоумена не смогут непосредственно контактировать. Ранее в команде Зеленского предлагали, чтобы 30% составляли сторонники Порошенко, 30% – сторонники лидера "Квартала 95", а 40% были бы те, кто пока не определился. Правоохранители на дебатах ожидают около 60 тысяч зрителей.



Схема "Олимпийского" во время дебатов

Во сколько обойдутся дебаты точной цифры пока нет. По словам представителей "Олимпийского", все будет зависеть от многих факторов, в том числе технических. На "Общественном" же назвали цифру 5-6 миллионов гривен, а в Зеленского – 6-8 миллионов гривен. Согласно закону, деньги на дебаты будут идут из государственного бюджета. Представители Зеленского заявили, "было бы неправильно нагружать государственный бюджет расходами на это мероприятие". Следовательно, они предлагают каждому из штабов отдать примерно по 3-4 миллиона.



Что можно было сделать вместо дебатов на "Олимпийском": инфографика

После дискуссии Порошенко и Зеленского на "Олимпийском" должны состояться дебаты кандидатов в президенты еще в студии Общественного, как это предусматривает закон. Согласно решению, которое ЦИК приняла 18 апреля, дебаты на общественном вещателе будут проходить с 21:00 до 22:00, чтобы политики смогли со стадиона вовремя прибыть на телеканал. Однако Зеленский участвовать в дебатах на Общественном отказывается.

Как разворачивается борьба между Порошенко и Зеленским перед вторым туром выборов?

После объявления результатов экзит-полов первого тура выборов Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. Через некоторое время последний снял видеоролик, в котором он уже вызвал президента на дебаты и выдвинул несколько условий, одним из которых является проведение мероприятия на стадионе "Олимпийский". Порошенко, со своей стороны, на это согласился, заявив в видеоответе: "Стадион, так стадион".



Также Зеленский предложил, чтобы каждый из участников дебатов сдал анализы на содержание наркотических веществ и алкоголя. Порошенко призвал Зеленского сделать это вместе в медпункте "Олимпийского". Но лидер "Квартала 95" отказался и сдал тесты в лаборатории Eurolab. Вместе с тем президент все же сделал это на НСК "Олимпийский" с участием специалистов частных клиник "Медиком" и "Борис", а также Государственного наркологического центра и Киевской больницы скорой помощи. По результатам анализов, в организмах ни Порошенко, ни Зеленского никаких противозаконных веществ обнаружено не было.



10 апреля, поддержав призыв легендарного украинского боксера Владимира Кличко, Петр Порошенко во второй раз сдал анализы на "Олимпийском", но сделал это в присутствии экспертов добровольной антидопинговой организации VADA. Однако Зеленский во второй раз проходить тест отказался.



11 апреля между Зеленским и Порошенко состоялась словесная перепалка в прямом эфире. После словесной перепалки о дебатах шоумен бросил трубку. Зеленский также отмечал, что тогда находился в Париже, потому что 12 апреля должен был встретиться там с президентом Франции Эммануэлем Макроном.



14 апреля дебаты на "Олимпийском" все же состоялись, однако на них присутствовал лишь Порошенко. Зато в команде Зеленского отмечали, что они будут на стадионе только 19-го числа в 19:00.



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