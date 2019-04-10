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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Дебати на НСК "Олімпійському": поліція озвучила головні вимоги до глядачів

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      Глядачам, які захочуть прийти на дебати, висунули основні вимоги
      Глядачам, які захочуть прийти на дебати, висунули основні вимоги / Фото з відкритих джерел

      Національна поліція вже почала підготовку до проведення дебатів на НСК "Олімпійському" між кандидатами у президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським. Глядачі, які захочуть прийти на стадіон мають дотримуватися певних правил – не брати з собою речі, що несуть небезпеку іншим та бути тверезим.

      Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в эфире "112 Украина" рассказал, что полиция будет пристально следить и проверять зрителей, которые придут на дебаты.

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      Не берите с собой вещи, которые могут быть использованы как оружие, а также непосредственно оружие, даже если оно у вас легальное. Не берите даже те средства обороны, которые есть в свободной продаже – газовые баллончики, какие-то ножи перочинные или больше, рогатки или что угодно, что может быть использовано как оружие. Не берите опасные смеси, взрывчатку, дымовые шашки,
      – подчеркнул Шевченко.

      Также зрителей призывали не употреблять алкоголь, или пить его в меру. Полиция не будет пропускать на НСК "Олимпийский" пьяных лиц, или тех, кто потенциально способен спровоцировать конфликты, стычки и драки.

      По словам Шевченко, правоохранители готовятся к проведению предвыборных дебатов так, будто на стадион придет 70 тысяч зрителей (столько может вместить "Олимпийский"). Однако, пока еще ничего не известно ни об официальном проведении дебатов на стадионе, ни о численности участников.

      Всего за порядок на стадионе будут отвечать служащие Нацполиции, Нацгвардии и ГСЧС.

       

      Что известно о дебатах между Порошенко и Зеленским?
      Во второй тур выборов, которые состоятся 21 апреля, прошел Владимир Зеленский (30,24%) и действующий украинский гарант Петр Порошенко (15,95%). После объявления результатов экзит-полов первого тура выборов Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. Через некоторое время последний снял видеоролик, в котором уже он вызвал президента на дебаты и выдвинул несколько условий, одним из которых является проведение мероприятия на стадионе "Олимпийский". Порошенко, со своей стороны, на это согласился, заявив в видеоответ: "Стадион, так стадион".

      Пока неизвестно, состоятся ли дебаты на "Олимпийском", ведь никаких официальных заявлений не было. Неясной была и дата проведения дебатов. Порошенко заявлял, что ожидает Зеленского на "Олимпийском" в Киеве 14 апреля. Впоследствии появилось видеообращение лидера "Квартала 95", в котором он сообщил, что его дебаты с Порошенко на "Олимпийском" состоятся 19 апреля, как этого требует закон. Глава фракции БПП Артур Герасимов заявил, что Порошенко готов встретиться на дебатах с Зеленским как 14-го, так и 19 апреля.

      Стоимость их проведения может обойтись в 5,6 миллионов гривен. Руководство НСК "Олимпийский" говорит, что окончательная стоимость дебатов будет зависеть от многих факторов, в том числе технических.

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Алкоголь Оружие Петр Порошенко Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Полиция НСК Олимпийский Дебаты Зеленского с Порошенком
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