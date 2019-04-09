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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Зеленский ищет любой повод, чтобы отказаться от дебатов, – социолог

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      Зеленский ищет повод, чтобы отказаться от участия в дебатах
      Зеленский ищет повод, чтобы отказаться от участия в дебатах / Фото из открытых источников

      Кандидат в президенты Владимир Зеленский ищет любой повод, чтобы отказаться участвовать в дебатах с главой государства Петром Порошенко вообще. Артист боится проиграть во время дискуссии действующему президенту, а это в свою очередь может повлиять на его рейтинги.

      Об этом рассказала научный руководитель фонда "Демократические инициативы" социолог Ирина Бекешкина в комментарии журналистам 24 канала.

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      Очевидно, что Зеленского поддерживают во всех регионах за исключением западного, но и там у него хороший результат. Он является лидером во всех группах, и главное – в областях. Избиратели там разные и имеют разные мнения – отношение к НАТО, к евроинтеграции, к тому, как установить мир на Донбассе. Поэтому, если он четко сформулирует свой подход к решению этих проблем, то потеряет часть электората. А так каждый избиратель вкладывает в Зеленского и его неопределенность свое содержание,
      – сказала социолог.

      То, что кандидат не дает ответа на конкретные вопросы, не дает уменьшаться его аудитории, которая не знает, что конкретно он предлагает.

      Кроме того, Зеленский избегает прямых дебатов с Порошенко, ведь боится проиграть ему.

      "Все-таки надо иметь какую-то подготовку к дебатам. И здесь заготовки будут, но на дискуссии могут быть какие-то неожиданные вопросы. Надо быть все-таки профессионалом, а не просто артистично озвучивать написанный текст", – добавила Бекешкина.

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      По ее мнению, дебаты между кандидатами не состоятся. В частности, Зеленский предлагал Порошенко провести их на НСК "Олимпийский", потому что думал, что действующий президент откажется. Однако после согласия главы государства, артист начал искать повод, чтобы отказаться от дебатов.

      Вообще, все что предлагает Зеленский – это противозаконно. Потому что в Законе написано, что дебаты должны состояться на государственном телевидении в предпоследний день перед выборами – 19 апреля. Они могут пройти на стадионе, но как дополнительно, а не вместо Общественного. А он, чтобы избежать дебатов, навязывает своим избирателям это (проведение дебатов на НСК "Олимпийском", – 24 канал),
      – отметила социолог.

      В то же время, предложение Петра Порошенко провести дебаты на стадионе не 19 апреля, а 14 является хорошим, ведь избиратели будут иметь время обсудить их и разобраться в заявлениях обоих кандидатов.

      Что нужно знать про дебаты Зеленского и Порошенко?По результатам экзит-полов стало понятно, что во второй тур выборов президента проходят Зеленский и Порошенко. Тогда действующий президент вызвал шоумена на дебаты. Зеленский согласился, хотя вскоре после этого в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны. Впоследствии Зеленский снял видеоролик, в котором он вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул условие, что дискуссия должна состояться на стадионе "Олимпийский". И Порошенко согласился, сняв видео в ответ со словами: "Стадион, так стадион".

      В ЦИК отметили, что официальные дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко за счет государственного бюджета должны проводиться в студии общественного.

      Сейчас Национальная общественная телерадиокомпания Украины готовится к проведению этих дебатов. Стоимость их проведения может обойтись в 5,6 миллионов гривен. Руководство НСК "Олимпийский" говорит, что окончательная стоимость дебатов будет зависеть от многих факторов, в том числе технических.

       

       

       

       

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      Теги: Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины НСК Олимпийский Дебаты Зеленского с Порошенком Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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