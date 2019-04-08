В ЦИК напомнили, где должны дебатировать Зеленский и Порошенко

Официальные дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко за средства государственного бюджета должны проводиться в студии Общественного.

Это подтверждает постановление ЦИК от 5 мая 2014 года, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

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Так, в требованиях к месту проведения дебатов изменилась разве что адрес студии.

Там только указан старый адрес на улице Мельникова, которая сейчас – Юрия Ильенко. Но адрес тот же. Это уже помещение общественной телерадиокомпании. Именно там должны проводиться дебаты. Это теледебаты, которые должны быть обязательно проведены в соответствии с законодательством,

– подчеркнула она.

Председатель ЦИК подчеркнула, средства на проведение дебатов за счет государственного бюджета были заложены еще в 2018 году.

"Важной характеристикой этих дебатов является то, что они оплачиваются из средств государственного бюджета, распорядителем которых является ЦИК. Безусловно, эти средства были заложены еще в 2018 году. Это часть избирательного процесса", – пояснила Слипачук.

Отметим, в штабе Владимира Зеленского заявили, что уже ведут активные переговоры с Общественным относительно проведения теледебатов между кандидатами в президенты. Глава Общественного Зураб Аласания якобы сказал, что готов провести дебаты где угодно, "хоть на Марсе".

Со своей стороны, в Общественном отметили: расходы на теледебаты между Зеленским и Порошенко на НСК "Олимпийский" могут обойтись в один миллион долларов. Также представители вещателя пообещали провести жесткие дебат

Как развивается история с дебатами Зеленского и Порошенко?

Когда по результатам экзит-полов стало понятно, что до второго тура выборов президента проходят Зеленский и Порошенко, действующий президент вызвал шоумена на дебаты. Зеленский согласился, хотя вскоре после этого в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны. Впоследствии Зеленский снял видеоролик, в котором он вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул условие, что дискуссия должна состояться на стадионе "Олимпийский". И Порошенко согласился, сняв видео в ответ со словами: "Стадион, так стадион". Сейчас Национальная общественная телерадиокомпания Украины готовится к проведению этих дебатов. Дебаты обычно происходят перед днем тишины. В этот раз день дебатов приходится на 19 апреля. Правда, у Петра Порошенко уже появилось новое предложение, с которым он обратился к штабу Зеленского – провести дебаты на НСК "Олимпийский" 14 апреля.

КАК ЗЕЛЕНСКИЙ И ПОРОШЕНКО ОБМЕНЯЛИСЬ ВИДЕООБРАЩЕНИЯМИ