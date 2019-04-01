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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      В ЦИК подтвердили проведение второго тура президентских выборов

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      В ЦИК подтвердили проведение второго тура президентских выборов
      В ЦИК подтвердили проведение второго тура президентских выборов / Фото из открытых источников

      После подсчета 60% голосов в ЦИК сообщили, что ни один из кандидатов в президенты не сможет набрать большинства голосов избирателей. Таким образом, состоится второй тур.

      Сейчас согласно подсчетам комиссией 61,15% протоколов, кандидат в президенты Владимир Зеленский набирает 30,38% голосов избирателей, а действующий президент Петр Порошенко 16,38%.

      Читайте также: Второй тур выборов президента: дата и прогнозы​

      Глава ЦИК Татьяна Слипачук подтвердила, что второй тур президентских выборов будет 21 апреля.

      Перед ЦИК стоит очень амбициозная задача, потому что временной отрезок, который есть между подведением окончательных результатов и подписанием ЦИК протокола, – очень и очень короткий,
      – добавила Слипачук.

      К слову, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,08% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко – 11,58%, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 7,06%.

       

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      Главные даты президентских выборов

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      Теги: Петр Порошенко Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский ЦИК Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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