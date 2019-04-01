В ЦИК подтвердили проведение второго тура президентских выборов

После подсчета 60% голосов в ЦИК сообщили, что ни один из кандидатов в президенты не сможет набрать большинства голосов избирателей. Таким образом, состоится второй тур.

Сейчас согласно подсчетам комиссией 61,15% протоколов, кандидат в президенты Владимир Зеленский набирает 30,38% голосов избирателей, а действующий президент Петр Порошенко 16,38%.

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Глава ЦИК Татьяна Слипачук подтвердила, что второй тур президентских выборов будет 21 апреля.

Перед ЦИК стоит очень амбициозная задача, потому что временной отрезок, который есть между подведением окончательных результатов и подписанием ЦИК протокола, – очень и очень короткий,

– добавила Слипачук.

К слову, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,08% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко – 11,58%, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 7,06%.



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