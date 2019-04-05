Дебаты Зеленского с Порошенко: Общественное назвало ориентировочную стоимость

Председатель правления Общественного Зураб Аласания назвал ориентировочную стоимость проведения теледебатов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на стадионе "Олимпийский".

Так, проведение дебатов там может обойтись в миллион долларов США. Для сравнения: организация концерта Святослава Вакарчука на стадионе обошлась в 500 тысяч долларов. Об этом Аласания рассказал изданию LIGA.net.

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По предварительным данным, на проведение дебатов придется потратить около 1 миллиона долларов,

– сказал Аласания.

Немалую сумму глава "Общественного" пояснил дополнительными расходами на охрану мероприятия.

Окончательную стоимость Аласания намерен вскоре озвучить представителям штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Отметим, что ранее на Общественном заверили, что имеют техническую возможность провести трансляцию с НСК "Олимпийский" во время дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Коротко об истории с дебатами Зеленского и Порошенко: в чем суть?

Когда по результатам экзит-полов стало понятно, что во второй тур выборов президента проходят Зеленский и Порошенко, действующий президент вызвал шоумена на дебаты. Зеленский согласился, хотя вскоре после этого в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны. Впоследствии Зеленский снял видеоролик, в котором он вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул условие, что дискуссия должна состояться на стадионе "Олимпийский". И Порошенко согласился, сняв видео в ответ со словами: "Стадион, так стадион".



А еще Порошенко предложил Зеленскому вместе сдать анализ крови на наркотики и алкоголь в медпункте "Олимпийского". Но Зеленский отказался от анализов на стадионе, а вместо этого предложил вместе сдать эти тесты в лаборатории Eurolab 5 апреля в 8:00. К слову, основателем клиники является друг Зеленского Андрей Пальчевский.



Сейчас Национальная общественная телерадиокомпания Украины готовится к проведению этих дебатов. Они точно должны произойти, ведь после подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов Зеленский и Порошенко официально прошли во второй тур. А дебаты обычно происходят перед голосованием – на этот раз 19 апреля.