20:58
5 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Пиня усиливает армию парапсихологами и шаманами. Автомобильный вандал Путин
      Вєсті Кремля
      23:50, 4 апреля
      Вести.UA: Ультиматум Зеленского по поводу дебатов. Ляшко хайпанул на теме анализов
      Вєсті.UA
      19:59, сегодня
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Секретные объекты
      Згадати все
      22:21, 3 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Дебаты Зеленского с Порошенко: Общественное назвало ориентировочную стоимость

      159 Читати новину українською
      Зураб Аласания
      Зураб Аласания / 24 канал

      Председатель правления Общественного Зураб Аласания назвал ориентировочную стоимость проведения теледебатов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на стадионе "Олимпийский".

      Так, проведение дебатов там может обойтись в миллион долларов США. Для сравнения: организация концерта Святослава Вакарчука на стадионе обошлась в 500 тысяч долларов. Об этом Аласания рассказал изданию LIGA.net.

      Читайте также: Вызов Тимошенко на дебаты Зеленского с Порошенко: Общественное поставило точку

      По предварительным данным, на проведение дебатов придется потратить около 1 миллиона долларов,
      – сказал Аласания.

      Немалую сумму глава "Общественного" пояснил дополнительными расходами на охрану мероприятия.

      Окончательную стоимость Аласания намерен вскоре озвучить представителям штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

      Отметим, что ранее на Общественном заверили, что имеют техническую возможность провести трансляцию с НСК "Олимпийский" во время дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

      Коротко об истории с дебатами Зеленского и Порошенко: в чем суть?
      Когда по результатам экзит-полов стало понятно, что во второй тур выборов президента проходят Зеленский и Порошенко, действующий президент вызвал шоумена на дебаты. Зеленский согласился, хотя вскоре после этого в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны. Впоследствии Зеленский снял видеоролик, в котором он вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул условие, что дискуссия должна состояться на стадионе "Олимпийский". И Порошенко согласился, сняв видео в ответ со словами: "Стадион, так стадион".

      А еще Порошенко предложил Зеленскому вместе сдать анализ крови на наркотики и алкоголь в медпункте "Олимпийского". Но Зеленский отказался от анализов на стадионе, а вместо этого предложил вместе сдать эти тесты в лаборатории Eurolab 5 апреля в 8:00. К слову, основателем клиники является друг Зеленского Андрей Пальчевский.

      Сейчас Национальная общественная телерадиокомпания Украины готовится к проведению этих дебатов. Они точно должны произойти, ведь после подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов Зеленский и Порошенко официально прошли во второй тур. А дебаты обычно происходят перед голосованием – на этот раз 19 апреля.

       

       

      blog_ava
      В США расстреляли рэпера Nipsey Hussle: подозреваемому в убийстве грозит пожизненное заключение
      сегодня
      1459
      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Дебаты Зеленского с Порошенком Деньги НСК Олимпийский Зураб Аласания
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Советники Зеленского: кто они и что о них известно
      сегодня , 20:00 Советники Зеленского: кто они и что о них известно
      483
      Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
      сегодня , 19:30 Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
      Олександр Бевза 49
      Самый демократический и либеральный кандидат собирается разрушить реформу НБУ
      сегодня , 19:00 Самый демократический и либеральный кандидат собирается разрушить реформу НБУ
      Сергій Фурса 238
      Политический стиль: как одежда кандидатов повлияла на результаты голосования
      сегодня , 18:32 Политический стиль: как одежда кандидатов повлияла на результаты голосования
      Ірина Поліщук 282
      Вибух автівки розвідника у Києві як прояв довгих рук Москви
      сегодня , 17:00 Вибух автівки розвідника у Києві як прояв довгих рук Москви
      Олексій Чибісов 781
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сакварелидзе прокомментировал свое возможное назначение на должность генпрокурора
       1 апреля , 21:55
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Южанина предлагает растаможить "евробляхи" за два месяца
       6 ноября 2018 , 17:32
      Зачем нужно проверять систему охлаждения
       10 февраля , 14:46
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук