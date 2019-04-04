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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Порошенко готов оплатить половину за дебаты на "Олимпийском" и провести их в два раунда

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      У Порошенко выступают за дебаты с Зеленским в два раунда
      У Порошенко выступают за дебаты с Зеленским в два раунда / Getty Images

      Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко готов оплатить из своего избирательного фонда половину суммы, необходимой для проведения дебатов на стадионе "Олимпийский". А еще в штабе Порошенко выступают за проведение дебатов в два раунда.

      "Петр Порошенко, безусловно, готов взять на себя половину таких расходов за аренду стадиона и объяснить происхождение этих денег", – сказал спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.

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      Штаб действующего главы государства рассчитывает, что кандидат в президенты Владимир Зеленский заплатит вторую половину за аренду и "также отчитается, откуда эти деньги поступили в избирательный фонд".

      Наверное, должно быть и равномерное присутствие болельщиков. Не может быть, чтобы 60 тысяч было от одного кандидата, а 10 тысяч – от другого. То есть аудитория должна быть разделена пропорционально,
      – сказал Медведев.

      Теоретически кандидаты должны оплатить аренду, выкупить билеты, очевидно, раздать эти билеты своим сторонникам, и пригласить их на дебаты, добавил спикер штаба Порошенко.

      А советник действующего президента Ростислав Павленко выступил за проведение дебатов в два раунда: и на "Олимпийском", и 19 апреля на базе Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

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      "Необходимо выполнить закон Украины и принять участие в дебатах, которые предусмотрены в случае объявления повторного голосования. На этот раз – 19 апреля – с "Общественным телевидением" в формате, который предусмотрен украинским законодательством", – пояснил Павленко.

      История о дебатах Порошенко с Зеленским: что известно?После того, как экзит-полы показали, что во второй тур выборов проходят Зеленский и Порошенко, действующий президент вызвал шоумена на дебаты. Зеленский согласился, хотя вскоре после этого в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны. Однако Зеленский снял видеоролик, в котором он вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул условие, что дискуссия должна состояться на стадионе "Олимпийский". И Порошенко согласился, сняв видео в ответ. Сейчас Национальная общественная телерадиокомпания Украины готовится к проведению этих дебатов. Они точно должны состояться, ведь после подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов, Зеленский и Порошенко официально прошли во второй тур. А дебаты происходят перед голосованием – на этот раз 19 апреля.

       

      ЧТО ЕЩЕ ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНЫХ ДЕБАТАХ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКО:
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      Теги: Выборы Президента 2019 Дебаты Зеленского с Порошенком Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Деньги
      Источник: 24 канал
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