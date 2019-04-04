12:34
4 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Как Путин становится античным героем. Особое Prado для россиян
      Вєсті Кремля
      22:14, 3 апреля
      Вести.UA: Как Порошенко вытягивает свой рейтинг. Телефонная проблема Ляшко
      Вєсті.UA
      20:12, 3 апреля
      Заоблачные счета: о каких махинациях "Киевтеплоэнерго" должен знать каждый
      ЦРУ
      09:00, 3 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Секретные объекты
      Згадати все
      22:21, 3 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      В ЦИК ответили относительно дебатов на "Олимпийском" между Зеленским и Порошенко

      335 Читати новину українською
      НЕ теледебаты, а предвыборная агитация, – ЦИК о дебатах на "Олимпийском"
      НЕ теледебаты, а предвыборная агитация, – ЦИК о дебатах на "Олимпийском" / slovoidilo.ua

      Предложенные Владимиром Зеленским дебаты на НСК "Олимпийский" могут быть формой предвыборной агитации, а не определенными Законом "О выборах Президента Украины" теледебатами.

      Такое заявление сделал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, пишет "Укринформ".

      Читайте также: Что надо знать о дебатах между Порошенко и Зеленским и на что они повлияют

      Радченко отметил, что то, о каких дебатах говорится в постановлении ЦИК, – это статья 62 закона о выборах президента.

      Дебаты, о которых говорят сейчас два кандидата, это немного не та статья закона,
      – добавил он.

      Радченко подчеркнул, что статья 62 закона о выборах президента определяет процедуру и сроки проведения предвыборных теледебатов, которые проводятся на Общественном телеканале и оплачиваются из государственного бюджета.

      Радченко считает, что кандидаты на пост главы государства, которые говорят о дебатах на стадионе "Олимпийский", имеют в виду форму агитации, которая урегулирована статьей 58 закона о выборах президента относительно "проведения публичных дебатов, дискуссий, пресс-конференций". По его словам, такие дебаты должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов.

      Возможно, оба кандидата плохо читали закон. Есть предвыборные теледебаты, 62-я статья закона и постановление ЦИК касается именно этого,
      – добавил замглавы ЦИК.

      Он напомнил, что до момента принятия ЦИК итогового протокола о результатах голосования 31 марта и объявления повторного голосования агитация кандидатов на пост Президента Украины не допускается.

      Накануне кандидат в президенты Владимир Зеленский позвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты на "Олимпийском", которые должны быть открытыми для людей и всех журналистов. Петр Порошенко согласился на дебаты, и посоветовал Зеленскому ознакомиться с правилами дебатов, которые прописаны в законе о выборах президента.

      Кто победил на выборах президента в первом туре?​После подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набирает 30,24% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,95%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,40% избирателей, за Юрия Бойко – 11,67%, за Анатолия Гриценко – 6,91%. Явка составила 62,8% избирателей.

      Как должны проходить дебаты?​
      Руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания рассказал, что по статье 62 Закона "О выборах президента Украины" дебаты должны состояться не позднее, чем 19 апреля. Кроме того, они должны продолжаться в прямом эфире не менее, чем 60 минут. Существует три формата в которых могут пройти дебаты: с участием экспертов и представителей СМИ, модерация между ними, или дебаты в несколько туров.

      За отказ от участия в дебатах обоим кандидатам ничего не угрожает.

      Спрогнозировать их ход трудно. Команда Зеленского активно работает в сети, однако осторожно относится к традиционным СМИ. Порошенко, наоборот, является активным риториком.

      как разворачиваются события вокруг дебатов между зеленским и порошенко:
      •  
      blog_ava
      Выборы президента Украины-2019: официальные результаты
      сегодня
      619422
      Теги: Владимир Зеленский Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Дебаты Зеленского с Порошенком Новости Украины Новости политики ЦИК
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Дебати між Порошенком та Зеленським на НСК "Олімпійський" – це законно
      сегодня , 12:06 Дебати між Порошенком та Зеленським на НСК "Олімпійський" – це законно
      Блог Соцмережі 1867
      Навів мости: нащо Кличко нівечить Володимирську гірку?
      сегодня , 08:40 Навів мости: нащо Кличко нівечить Володимирську гірку?
      Михайло Поживанов 1119
      Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
      3 апреля , 21:03 Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
      Женя Котик 1198
      Виборці Зеленського ввімкнули режим самознищення
      3 апреля , 17:41 Виборці Зеленського ввімкнули режим самознищення
      Блог Соцмережі 9985
      4 мільйони гривень для Вищого антикорупційного суду: дивіться кому і скільки
      3 апреля , 17:01 4 мільйони гривень для Вищого антикорупційного суду: дивіться кому і скільки
      Фундація DEJURE 1272
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Курс валют на 23 мая: доллар незначительно подешевел, евро подорожал
       23 мая 2018 , 08:31
      Аякс – Динамо: поражение киевлян вызвало панику в Барселоне – реакция голландских СМИ на матч квалификации ЛЧ
       23 августа 2018 , 11:20
      Коноплянка оценил шансы Шальке на еврокубковый весну
       4 октября 2018 , 09:18
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук