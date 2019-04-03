Это будет шоу, – Аласания о вызове Порошенко Зеленским на дебаты на "Олимпийском"

Кандидат в президенты Владимир Зеленский вызвал своего конкурента на президентских выборах Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский". Шоумен даже выдвинул свои условия и дал действующему главе государства 24 часа для размышлений. Однако, вряд ли Петр Порошенко согласится на условия Зеленского. В целом ситуация между двумя кандидатами переросла в информационную войну.

Об этом рассказал руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания в комментарии журналистам 24 канала.

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Владимир Зеленский в своем видеообращении к Порошенко заявил, что не "отморозится", и готов к дебатам. Он предлагает провести их на основной спортивной арене Украины НСК "Олимпийском", с условием, что дебаты будут открытыми для людей, журналистов и их смогут транслировать все телеканалы.

Зеленский вызвал Порошенко на дебаты: видео

Порошенко может согласиться на условие Зеленского относительно дебатов на "Олимпийском", так как имеет право делать все, что захочет. Однако, вряд ли он примет такое решение. В то же время, если дебаты все же состоятся на стадионе, то Общественное будет их транслировать.

Это будет шоу, и оно там (в видео Зеленского, – 24 канал) звучит как ультиматум. Я не думаю, что другой кандидат согласится на такое. И не думаю, что Зеленский рассчитывает на то, что Порошенко придет,

– сказал Аласания.

Руководитель Общественного убежден, что действующий президент не придет на "Олимпийский". Тогда, предложение Зеленского относительно дебатов будет недействительным, и артист может там устроить даже концерт.

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Аласания отметил, что теперь Зеленский может почувствовать себя в роли представителей Общественного, которое не имеет ответа ни о согласии, ни об отказе от участия в дебатах – "пусть он готовит эти дебаты до последнего, до последней минуты, пусть приходит на стадион".

Я просто думаю, что это война информационная, и ответ Порошенко будет тоже публичным, и тоже неприемлемым для Зеленского. Они обменяются такими информационными залпами – без всяких "Олимпийских", без ничего такого. Например, я могу подумать, что Порошенко пригласит Зеленского в зону ООС: давай тогда там дебатировать. А это будет очень плохо,

– подчеркнул Аласания.

Если же Порошенко не согласится на условия относительно дебатов, предложенные Зеленским, и придет на эфир дебатов на Общественное сам, то ему дадут время для проведения предвыборной агитации. Такое право предоставят и Зеленскому, если он сам будет в студии во время дебатов.

Пока Общественный вещатель не предлагал обоим кандидатам официально принять участие в дебатах, так как ещё нет 100% обработанных результатов выборов.

Кто побеждает на выборах президента? После подсчета ЦИК 99.99% голосов в первом туре выборов лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набирает 30,24% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,95%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,40% избирателей, за Юрия Бойко – 11,67%, за Анатолия Гриценко – 6,91%. Явка составила 62,8% избирателей.

Как могут пройти дебаты на Общественном? Руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания рассказал, что по статье 62 Закона "О выборах президента Украины" дебаты должны состояться не позже, чем 19 апреля. Кроме того, они должны длиться в прямом эфире не меньше, чем 60 минут. Существует три формата, в которых могут пройти дебаты: с участием экспертов и представителей СМИ, модерация между ними, или дебаты в несколько туров.



За отказ от участия в дебатах обоим кандидатам ничего не грозит.