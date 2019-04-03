Це буде шоу, – Аласанія про умову Зеленського до Порошенка щодо дебатів на "Олімпійському"

Кандидат у президенти Володимир Зеленський викликав свого конкурента на президентських виборах Петра Порошенка на дебати на НСК "Олімпійський". Шоумен навіть висунув свої умови та дав чинному главі держави 24 години для роздумів. Проте, навряд чи Петро Порошенко погодиться на умови Зеленського. Загалом ситуація між двома кандидатами переросла в інформаційну війну.

Про це розповів керівник Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія у коментарі журналістам 24 каналу.

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Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до Порошенка заявив, що не "відморозиться", і готовий до дебатів. Він пропонує провести їх на основній спортивній арені України НСК "Олімпійському", які мають бути відкритими для людей, журналістів та які зможуть транслювати усі телеканали.

Зеленський викликав Порошенка на дебати: відео

Порошенко може погодитися на умову Зеленського щодо дебатів на "Олімпійському", адже має право робити усе що захоче. Проте, навряд чи він прийме таке рішення. Водночас, якщо дебати все ж відбудуться на стадіоні, то Суспільне буде їх транслювати.

Це буде шоу, і воно там (у відео Зеленського, – 24 канал) звучить як ультиматум. Я не думаю, що інший кандидат погодиться на таке. І не думаю, що Зеленський розраховує на те, що Порошенко прийде,

– сказав Аласанія.

Керівник Суспільного переконаний, що чинний президент не прийде на "Олімпійський". Тоді, пропозиція Зеленського щодо дебатів буде недійсною і артист може там влаштувати навіть концерт.

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Аласанія зауважив, що тепер Зеленський може відчути себе у ролі представників Суспільного, яке не має відповіді ані про погодження, ані про відмову щодо участі в дебатах – "хай він готує ці дебати до останнього, до останньої хвилини, хай приходить на стадіон".

Я просто думаю, що це війна інформаційна і відповідь Порошенка буде так само публічна, і так само не прийнятна для Зеленського. Вони обміняються такими інформаційними залпами - без ніяких "Олімпійських", без нічого такого. Наприклад, я можу подумати, що Порошенко запросить Зеленського в зону ООС: давай тоді там дебатувати. А це буде дуже погано,

– наголосив Аласанія.

Якщо ж Порошенко не погодиться на умови щодо дебатів Зеленським і прийде на ефір дебатів на Суспільне сам, то йому дадуть час для проведення передвиборної агітації. Таке право нададуть і Зеленському, якщо він сам буде у студії під час дебатів.

Наразі Суспільний мовник поки не пропонував обидвом кандидатам офіційно взяти участь у дебатах, адже поки немає 100% опрацьованих результатів виборів.

Хто перемагає на виборах президента?Після підрахунку ЦВК 99.99% голосів першого туру виборів лідером президентської гонки є Володимир Зеленський, який набирає 30,24% голосів виборців, Петро Порошенко – 15,95%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,40% виборців, за Юрія Бойка – 11,67%, за Анатолія Гриценка – 6,91%. Явка склала 62,8% виборців.

Як можуть пройти дебати на Суспільному? Керівник Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія розповів, що за статтею 62 Закону "Про вибори президента України" дебати мають відбутися не пізніше, аніж 19 квітня. Окрім того, вони мають тривати у прямому ефірі не менше, аніж 60 хвилин. Існує три формати у яких можуть пройти дебати: за участю експертів і представників ЗМІ, модерація між ними, або дебати в декілька турів.



За відмову від участі у дебатах обидвом кандидатам нічого не загрожує.