У БПП відповіли Зеленському щодо дебатів на стадіоні

Народна депутатка від партії "Блок Петра Порошенка" Марія Іонова заявила, що президент Петро Порошенко не буде влаштовувати дебати з іншим кандидатом у президенти Володимиром Зеленським на стадіоні у Києві.

Таку заяву зробила Марія Іонова в ефірі "Громадського".

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Нардеп зазначила, що президент України – європеєць і він на стадіоні не буде зустрічатися з Володимиром Зеленським.

Він буде зустрічатись в телестудії, де мають нормально, професійно відбутись дебати. А на стадіон до нього (Зеленського, – ред. 24 канал) може прийти Павелко (президент Федерації футболу України, – ред. 24 канал) і зіграти у футбол,

– сказала Іонова.

Напередодні кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав чинного президента Петра Порошенка на дебати на "Олімпійському", які мають бути відкритими для людей та усіх журналістів. Він закликав Порошенка з поваги до принаймні третини громадян сказати, що він "йде на дебати не з бидлом, не з маріонеткою Кремля чи Коломойського, не з клоуном, не з ватніком, а з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським".

Хто перемагає на виборах президента?Після підрахунку ЦВК 99.99% голосів першого туру виборів лідером президентської гонки є Володимир Зеленський, який набирає 30,24% голосів виборців, Петро Порошенко – 15,95%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,40% виборців, за Юрія Бойка – 11,67%, за Анатолія Гриценка – 6,91%. Явка склала 62,8% виборців.

Як мають відбуватися дебати? Керівник Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія розповів, що за статтею 62 Закону "Про вибори президента України" дебати мають відбутися не пізніше, аніж 19 квітня. Окрім того, вони мають тривати у прямому ефірі не менше, аніж 60 хвилин. Існує три формати у яких можуть пройти дебати: за участю експертів і представників ЗМІ, модерація між ними, або дебати в декілька турів.



За відмову від участі у дебатах обидвом кандидатам нічого не загрожує.



Спрогнозувати їх перебіг важко. Команда Зеленського активно працює у мережі, проте обережно ставиться до традиційних ЗМІ. Порошенко, навпаки, є активним риториком.