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      В БПП ответили Зеленскому относительно дебатов на стадионе

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      В БПП ответили Зеленскому относительно дебатов
      В БПП ответили Зеленскому относительно дебатов / Фото из открытых источников

      Народный депутат от партии "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова заявила, что президент Петр Порошенко не будет устраивать дебаты с другим кандидатом в президенты Владимиром Зеленским на стадионе в Киеве.

      Об этом Ионова заявила в эфире "Громадського".

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      Нардеп отметила, что президент Украины – европеец и он на стадионе не будет встречаться с Владимиром Зеленским.

      Он будет встречаться в телестудии, где должны нормально, профессионально состояться дебаты. А на стадион к нему (Зеленскому, – ред. 24 канал) может прийти Павелко (президент Федерации футбола Украины, – ред. 24 канал) и сыграть в футбол,
      – сказала Ионова.

      Накануне кандидат в президенты Владимир Зеленский позвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты на "Олимпийском", которые должны быть открытыми для людей и всех журналистов. Он призвал Порошенко из уважения к по крайней мере трети граждан сказать, что он "идет на дебаты не с быдлом, не из марионеткой Кремля или Коломойского, не с клоуном, не с ватником, а с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским".

      Кто побеждает на выборах президента?​После подсчета ЦИК 99.99% голосов первого тура выборов лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набирает 30,24% голосов избирателей, Петр Порошенко - 15,95%. За Юлию Тимошенко проголосовало 13,40% избирателей, за Юрия Бойко - 11,67%, за Анатолия Гриценко - 6,91%. Явка составила 62,8% избирателей.

       

      Как должны проходить дебаты?​
      Руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания рассказал, что по статье 62 Закона "О выборах президента Украины" дебаты должны состояться не позднее, чем 19 апреля. Кроме того, они должны продолжаться в прямом эфире не менее, чем 60 минут. Существует три формата в которых могут пройти дебаты: с участием экспертов и представителей СМИ, модерация между ними, или дебаты в несколько туров.

      За отказ от участия в дебатах обоим кандидатам ничего не угрожает.

      Спрогнозировать их ход трудно. Команда Зеленского активно работает в сети, однако осторожно относится к традиционным СМИ. Порошенко, наоборот, является активным риториком.

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      Теги: Новости Украины Дебаты Зеленского с Порошенком Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Новости политики
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