В БПП ответили Зеленскому относительно дебатов на стадионе
Народный депутат от партии "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова заявила, что президент Петр Порошенко не будет устраивать дебаты с другим кандидатом в президенты Владимиром Зеленским на стадионе в Киеве.
Об этом Ионова заявила в эфире "Громадського".
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Нардеп отметила, что президент Украины – европеец и он на стадионе не будет встречаться с Владимиром Зеленским.
Он будет встречаться в телестудии, где должны нормально, профессионально состояться дебаты. А на стадион к нему (Зеленскому, – ред. 24 канал) может прийти Павелко (президент Федерации футбола Украины, – ред. 24 канал) и сыграть в футбол,
– сказала Ионова.
Накануне кандидат в президенты Владимир Зеленский позвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты на "Олимпийском", которые должны быть открытыми для людей и всех журналистов. Он призвал Порошенко из уважения к по крайней мере трети граждан сказать, что он "идет на дебаты не с быдлом, не из марионеткой Кремля или Коломойского, не с клоуном, не с ватником, а с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским".
Кто побеждает на выборах президента?После подсчета ЦИК 99.99% голосов первого тура выборов лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набирает 30,24% голосов избирателей, Петр Порошенко - 15,95%. За Юлию Тимошенко проголосовало 13,40% избирателей, за Юрия Бойко - 11,67%, за Анатолия Гриценко - 6,91%. Явка составила 62,8% избирателей.
Как должны проходить дебаты?
Руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания рассказал, что по статье 62 Закона "О выборах президента Украины" дебаты должны состояться не позднее, чем 19 апреля. Кроме того, они должны продолжаться в прямом эфире не менее, чем 60 минут. Существует три формата в которых могут пройти дебаты: с участием экспертов и представителей СМИ, модерация между ними, или дебаты в несколько туров.
За отказ от участия в дебатах обоим кандидатам ничего не угрожает.
Спрогнозировать их ход трудно. Команда Зеленского активно работает в сети, однако осторожно относится к традиционным СМИ. Порошенко, наоборот, является активным риториком.