Насколько возможно проведение дебатов между Зеленским и Порошенко на НСК "Олимпийский"

На Суспильном заверили, что они имеют техническую возможность провести трансляцию с НСК "Олимпийский" во время дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Правда, согласно закону, дебаты должны проходить в студии (комнате) национального вещателя.

Как пояснили представители Суспильного, сегодня действует положение Центральной избирательной комиссии о проведении дебатов от 2014 года. Здесь собственно и говорится, что дебаты проводят в студии (комнате) национального вещателя, передает "Громадське".

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Поэтому сейчас слово – за ЦИК. Если они примут новое положение, в котором исключат эту норму, тогда дебаты возможны. Если нет – то это будет шоу, или дискуссия, но не дебаты,

– констатировали в пресс-службе вещателя.

3 апреля победитель первого тура выборов Владимир Зеленский вызвал на дебаты действующего украинского гаранта Петра Порошенко, который в избирательной гонке занял второе место. Лидер "Квартала 95" обнародовал соответствующее видео, в котором еще и поставил Порошенко свои условия, одним из которых является проведение дебатов на НСК "Олимпийский".

Зеленский вызвал Порошенко на дебаты: смотрите видео

Впоследствии в пресс-службе "Олимпийского" заявили, что они ни официальных заявлений, ни проектов соглашений на проведение дебатов не получали. В то же время в БПП отметили, что Порошенко не будет устраивать дебаты с другим кандидатом в президенты на стадионе в Киеве.