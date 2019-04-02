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      Как будут проходить дебаты между кандидатами в президенты: ответ Аласания

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      В законе Украины о выборах президента не прописано, как должны проходить дебаты между кандидатами. Но в любом случае они должны состояться в равных условиях для двух кандидатов.

      Об этом рассказал председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания в прямом эфире 24 канала.

      Читайте также: Украинцы создали петицию об обязательности дебатов на выборах президента

      Состоятся ли дебаты? По словам Аласания, дебаты будут, потому что в законе о выборах президента говорится о том, что это агитация и она должна состояться в любом варианте.

      Каким должен быть формат дебатов?

      "В законе не прописано, как должна проходить процедура дебатов. То есть формата нет, лишь указано, что оба кандидаты должны быть в равных условиях", – сказал председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

      Будут ли сами кандидаты задавать вопросы друг другу зависит от договоренностей между штабами. Мы будем просто посредниками между ними. Поэтому, если мы это согласуем, то да, кандидаты пообщаются между собой. Мы примем одни условия, передадим их другому штабу и так будем их согласовывать,
      – подчеркнул Аласания.

      Кто будет транслировать дебаты

      Как рассказал эксперт, охват будет 90% только по нашим каналам, но мы полностью откроем сигнал для всех медиа, кто этого пожелает. На прошлых дебатах охват только "UA: Перший" был 6,5 миллионов.

       

      Смотрите видео: как прошли президентские выборы 2019

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      Теги: Дебаты Зеленского с Порошенком Выборы Президента 2019 Зураб Аласания Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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