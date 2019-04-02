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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Як проходитимуть дебати між кандидатами у президенти: відповідь Аласанія

      349 Читать новость на русском

      В законі України про вибори президента не прописано, як мають проходити дебати між кандидатами. Але в будь-якому випадку вони повинні відбутися в рівних умовах для двох кандидатів.

      Про це розповів голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія у прямому ефірі 24 каналу.

      Читайте також: Українці створили петицію про обов'язковість дебатів на виборах президента

      Чи відбудуться дебати? За словами Аласанія, дебати будуть, тому що в законі України про вибори президента йдеться про те, що це агітація і вона має відбутися в будь-якому варіанті.

      Яким має бути формат дебатів?

      "В законі не прописано, як має проходити процедура дебатів. Тобто формату немає, лише зазначено, що обидва кандидати мають бути в рівних умовах", – сказав голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України.

      Чи будуть самі кандидати ставити запитання один одному залежить від домовленостей між штабами. Ми будемо просто посередниками між ними. Тому, якщо ми це узгодимо, то так, кандидати поспілкуються між собою. Ми приймемо одні умови, передамо їх іншому штабові і так будемо їх узгоджувати,
      – наголосив Аласанія.

      Хто транслюватиме дебати

      Як розповів експерт, охоплення буде 90% лише по наших каналах, але ми повністю відкриємо сигнал для всіх медіа, хто цього забажає. На минулих дебатах охоплення лише "UA:Перший" було 6,5 мільйонів.

       

      Дивіться відео: як пройшли президентські вибори 2019

      blog_ava
      Новий президент програє парламентські вибори, – експерт
      сьогодні
      8659
      Теги: Новини України Дебати Зеленського з Порошенком Президентські вибори 2019 Зураб Аласанія
      Джерело: 24 Канал
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