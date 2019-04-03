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      Зеленский на самом деле не хочет дебатов, – сопредседатель партии "Демократический альянс"

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      Зеленский на самом деле не хочет дебатов
      Зеленский на самом деле не хочет дебатов / Фото из открытых источников

      Кандидат в президенты Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский". Однако штаб шоумена на самом деле не готов к их проведению, ведь такой формат переговоров для Зеленского – некомфортный.

      Сопредседатель партии "Демократический альянс" Василий Гацько в эфире 24 канала сказал, что не уверен, будут ли дебаты объективными.

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      "Владимир Зеленский не хочет проведения дебатов по тем правилам, которые, условно говоря, ему некомфортны. Речь идет об обычных дебатах, которые были недавно на Общественном, где эксперты, журналисты настроены критично. После них становится понятно, чем живет кандидат, что он думает, какие у него позиции и так далее", – сказал Гацко.

      По его словам, дебаты – это признак цивилизованной политики. Они должны обязательно состояться, ведь, как другим способом определяться избирателю?

      Люди не знают Зеленского как политика, они знают его как шоумена, актера. Мы слушаем его выступления и читаем программу, однако, у нас к Зеленскому есть один вопрос – в момент агрессии России он будет воевать или будет ползти на коленях и договаривается с "чертом-лысым"? Это важнейший вопрос, ведь здесь позиции Зеленского не являются четкими и понятными,
      – пояснил гость эфира.

      "Я стремясь быть спокойным за суверенитет и независимость своего государства и его границы, хочу верить, знать и чувствовать, что человек, претендующий на пост президента и верховного главнокомандующего, готов защищать и давать отпор", – добавил сопредседатель партии "Демократический альянс".


      Что обещает сделать Владимир Зеленский

      Зеленский вызвал Порошенко на дебаты: видео

      Как могут пройти дебаты на Общественном?
      Руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания рассказал, что по статье 62 Закона "О выборах президента Украины" дебаты должны состояться не позднее, чем 19 апреля. Кроме того, они должны продолжаться в прямом эфире не менее, чем 60 минут. Существует три формата в которых могут пройти дебаты: с участием экспертов и представителей СМИ, модерация между ними, или дебаты в несколько туров.

      За отказ от участия в дебатах обоим кандидатам ничего не угрожает.

       

      Смотрите полное интервью с сопредседателем партии "Демократический альянс" Василием Гацько за 3 апреля 2019 года​:

       

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      Теги: Выборы Президента 2019 Дебаты Зеленского с Порошенком Владимир Зеленский Петр Порошенко Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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