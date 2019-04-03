Зеленський насправді не хоче дебатів, – співголова партії "Демократичний альянс"

Кандидат в президенти Володимир Зеленський викликав Петра Порошенка на дебати на НСК "Олімпійський". Однак штаб шоумена насправді не готовий до їх проведення, адже такий формат переговорів для Зеленського – некомфортний.

Співголова партії "Демократичний альянс" Василь Гацько в ефірі 24 каналу сказав, що невпевнений, чи будуть дебати об'єктивними.

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"Володимир Зеленський не хоче проведення дебатів за тими правилами, які, умовно кажучи, йому є некомфортними. Йдеться про звичайні дебати, які були нещодавно на Суспільному, де експерти, журналісти налаштовані критично. Після них стає зрозуміло, чим живе кандидат, що він думає, які в нього позиції й так далі", – сказав Гацько.

За його словами, дебати – це ознака цивілізованої політики. Вони мають обов'язково відбутися, адже, як в інший спосіб визначатись виборцю?

Люди не знають Зеленського як політика, вони знають його як шоумена, актора. Ми слухаємо його виступи та читаємо програму, однак, у нас до Зеленського є одне запитання – у момент агресії Росії він буде воювати чи буде повзти на колінах і домовляється з "чортом-лисим"? Це надважливе запитання, адже тут позиції Зеленського не є чіткими та зрозумілими,

– пояснив гість ефіру.

"Я прагнучи бути спокійним за суверенітет і незалежність своєї держави та її кордони, хочу вірити, знати та відчувати, що людина, яка претендує на посаду президента та верховного головнокомандувача, готова захищати та давати відсіч", – додав співголова партії "Демократичний альянс".



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Зеленський викликав Порошенка на дебати: відео

Як можуть пройти дебати на Суспільному?Керівник Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія розповів, що за статтею 62 Закону "Про вибори президента України" дебати мають відбутися не пізніше, аніж 19 квітня. Коли відбудуться дебати між Порошенком і Зеленським: заява Суспільного. Окрім того, вони мають тривати у прямому ефірі не менше, аніж 60 хвилин. Існує три формати у яких можуть пройти дебати: за участю експертів і представників ЗМІ, модерація між ними, або дебати в декілька турів.



За відмову від участі у дебатах обидвом кандидатам нічого не загрожує.

Дивіться повне інтерв'ю з співголовою партії "Демократичний альянс" Василем Гацьком за 3 квітня 2019 року: