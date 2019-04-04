Вызов Тимошенко на дебаты Зеленского с Порошенко: Общественное поставило точку

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский предложил экс-кандидату Юлии Тимошенко быть модератором его дебатов с кандидатом Петром Порошенко. Однако в "Общественном" заявили, что дебаты между кандидатами в президенты будут проводиться согласно закона – с модератором Общественного вещателя в студии "UA: Суспільне".

Зеленский 4 апреля предложил Тимошенко быть гарантом "честных правил" будущих дебатов с Порошенко и дал лидеру "Батькивщины" сутки на размышления. У Тимошенко сказали, что думают. А у Порошенко думают, что таким образом Зеленский хочет избежать дебатов.

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Господа кандидаты. Дебаты – по "Закону о выборах президента Украины". В студии Общественного вещателя. С модератором Общественного вещателя. По правилам Общественного вещателя. Точка,

– заявил председатель правления НОТУ "UA: Суспільне" Зураб Аласания.

В соответствии с законом, ведущим дебатов между кандидатами в президенты должен стать журналист "Общественного" Павел Казарин, если бы они состоялись именно на государственном телеканале.

Однако в комментарии 24 каналу Казарин сказал, что пока не понятно, дебаты на НСК "Олимпийский" будут теми самыми обязательными дебатами, которые финансирует государство и проводит Общественное, или это будут дополнительные дебаты к обязательным.

В таком случае (если эти дебаты будут дополнительными к обязательным) сами штабы, финансирующие это мероприятие, будут определять подрядчика, который будет его организовывать и сами же определять модератора,

– заметил журналист.

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Коротко об истории с дебатами Зеленского и Порошенко: в чем суть?После того, как экзит-полы показали, что во второй тур выборов проходят Зеленский и Порошенко, действующий президент вызвал шоумена на дебаты. Зеленский согласился, хотя вскоре после этого в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны. Однако Зеленский снял видеоролик, в котором он вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул условие, что дискуссия должна состояться на стадионе "Олимпийский". И Порошенко согласился, сняв видео в ответ со словами: "Стадион, так стадион".



Кроме того, Порошенко предложил Зеленскому вместе сдать анализ крови на наркотики и алкоголь в медпункте "Олимпийского". Но Зеленский отказался от сдачи анализов на стадионе, а взамен предложил вместе сдать эти тесты в лаборатории Eurolab 5 апреля в 8:00.



Сейчас Национальная общественная телерадиокомпания Украины готовится к проведению этих дебатов. Они точно должны произойти, ведь после подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов, Зеленский и Порошенко официально прошли во второй тур. А дебаты проходят перед голосованием. На этот раз 19 апреля.