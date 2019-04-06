Штаб Зеленского о переговорах по дебатам: Аласания согласился провести их хоть на Марсе

В штабе Владимира Зеленского рассказали о ходе переговоров с представителями Общественного по проведению теледебатов между кандидатами в президенты.

Так, глава Общественного Зураб Аласания уже вступил в диалог со штабом Владимира Зеленского, а 8 апреля должна состояться даже их совместная встреча, на которой обсудят предстоящие дебаты. Об этом политконсультант и советник штаба Зеленского Дмитрий Разумков сказал в эфире Радио "НВ".

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Я не являюсь участником переговорной группы, но, насколько мне известно, переговорный процесс начнется в начале следующей недели. Аласания, надо отдать должное, занял абсолютно конструктивную позицию. Они сказали, что готовы провести дебаты где угодно, даже на Марсе. Будем надеяться, что это все-таки будет не Марс, а "Олимпийский",

– пошутил Разумков.

Отметим, в свою очередь, в Общественном отметили: расходы на теледебаты между Зеленским и Порошенко на НСК "Олимпийский" могут обойтись в один миллион долларов. Также представители вещателя пообещали провести жесткие дебаты.

История с дебатами Зеленского и Порошенко: в чем суть?Когда по результатам экзит-полов стало понятно, что во второй тур выборов президента проходят Зеленский и Порошенко, действующий президент вызвал шоумена на дебаты. Зеленский согласился, хотя вскоре после этого в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны. Впоследствии Зеленский снял видеоролик, в котором он вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул условие, что дискуссия должна состояться на стадионе "Олимпийский". И Порошенко согласился, сняв видео в ответ со словами: "Стадион, так стадион".



Сейчас Национальная общественная телерадиокомпания Украины готовится к проведению этих дебатов. Они точно должны произойти, ведь после подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов, Зеленский и Порошенко официально прошли во второй тур. А дебаты обычно происходят перед голосованием – на этот раз 19 апреля.