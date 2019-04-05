Мясорубка гарантирована – на Общественном пообещали провести жесткие дебаты

На Общественном обещают устроить жесткие дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Так, предварительно их должны вести журналисты Мирослава Барчук и Павел Казарин.

24 канал сообщал, что председатель правления Общественного Зураб Аласания отметил: расходы на теледебаты между Зеленским и Порошенко на НСК "Олимпийский" могут обойтись в один миллион долларов.

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Жесткие вопросы к кандидатам в президенты на дебатах – тоже гарантированы. Об этом рассказал член правления Национальной общественной телерадиокомпании Юрий Макаров в эфире "Громадского".

Так, на вопрос, проведут ли эти дебаты в независимом формате и получат ли кандидаты жесткие вопросы от присутствующих и журналистов, Макаров ответил утвердительно.

Ни сомнений нет, я вам гарантирую... такую ​​мясорубку, которую устраивает журналист, который не скован никакими обязательствами. Мирослава Барчук и Павел Казарин... У них нет никаких обязательств, кроме определенных ценностей, обязательств перед собой, перед честью. То есть мясорубка в лучшем смысле гарантирована,

– подчеркнул он.

Кроме того, известно, что глава Общественного Зураб Аласания уже провел встречу с представителями штаба кандидата в президенты Петра Порошенко. А вот встреча со штабом Владимира Зеленского – еще впереди.

Она запланирована на 8 апреля. Макаров подчеркнул, что если речь идет о дебатах, которые должны состояться по закону, они должны состояться на Общественном. Но пока место проведения дебатов еще не определено.