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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      НСК "Олимпийский" назвал условия для проведения дебатов Порошенко и Зеленского

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      НСК "Олимпийский" готов провести дебаты Порошенко и Зеленского
      НСК "Олимпийский" готов провести дебаты Порошенко и Зеленского / Коллаж 24 канала

      В НСК "Олимпийский" пока не поступало ни одного официального обращения о проведении дебатов на стадионе между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Стадион готов провести такие дебаты, но оценить их стоимость пока невозможно.

      Заместитель гендиректора НСК "Олимпийский" Виктор Анисимов во время пресс-конференции на стадионе сказал, что пока к спорткомплексу не поступали обращения ни от Общественного, которое должно провести дебаты, ни от ЦИК.

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      Определить стоимость проведения дебатов на стадионе пока невозможно, потому что есть много составляющих, которые определяют конечную цену.

      Стоимость определить невозможно, потому что на данный момент нет технического задания, что нужно для того, чтобы должным образом провести дебаты. Но вместе с тем, НСК "Олимпийский" имеет все технические возможности для того, чтобы провести дебаты, если будет принято решение на высшем уровне. Представители ЦИК, Общественного телевидения и штабов кандидатов в президенты должны назвать требования для проведения дебатов: техническая поддержка, охрана и наличие зрителей,
      – сказал Анисимов.

      Представитель спорткомплекса уточнил, что НСК "Олимпийский" остается аполитичным.

      Заявку о проведении дебатов на стадионе нужно подать хотя бы за два дня до дебатов – до 17 апреля. Тем не менее, 19 апреля стадион будет свободен.

      Что нужно знать про дебати Порошенко и Зеленского?Президент Петр Порошенко сразу после результатов экзит-пола вызвал Владимира Зеленского на дебаты. Шоумен принял предложение, однако, в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны.

      Впоследствии Зеленский снял видеоролик, в котором он вызвал Порошенко на дебаты. Однако, артист выдвинул несколько условий главе государства и пожелал, чтобы они прошли на стадионе "Олимпийский", на них имели возможность присутствовать обычные украинцы, а трансляцию вести все телеканалы. Порошенко согласился, сняв видео в ответ со словами: "Стадион, так стадион".

      Сейчас Национальная общественная телерадиокомпания Украины готовится к проведению этих дебатов. Они пройдут 19 апреля. Руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания рассказал, что существует три формата, в которых могут пройти дебаты: с участием экспертов и представителей СМИ, модерация между ними, или дебаты в несколько туров.

      Похожую идею высказал и Петр Порошенко. Он предлагает, чтобы дебаты состоялись в три этапа:
      1. Дебаты о позиции относительно ключевого полномочия верховного главнокомандующего – по программе укрепления обороны и безопасности.
      2. По внешней политике.
      3. По защите конституционных прав и свобод украинских граждан.

       

       

       

       

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Петр Порошенко Дебаты Зеленского с Порошенком Новости политики Выборы Президента 2019 ЦИК
      Источник: 24 канал
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