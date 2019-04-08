У ЦВК нагадали, де повинні дебатувати Зеленський та Порошенко

Офіційні дебати між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком за кошт державного бюджету мають проводитися у студії Суспільного.

Це підтверджує постанова ЦВК від 5 травня 2014 року, повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

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Так, у вимогах до місця проведення дебатів змінилась хіба що адреса студії.

Там лише вказана стара адреса на вулиці Мельникова, яка зараз – Юрія Іллєнка. Але адреса та ж сама. Це вже приміщення суспільної телерадіокомпанії. Саме там мають проводитись дебати. Це теледебати, які мають бути обов’язково проведені у відповідності до законодавства,

– наголосила вона.

Голова ЦВК наголосила, кошти на проведення дебатів за рахунок державного бюджету були закладені ще у 2018 році.

"Важливою характеристикою цих дебатів є те, що вони оплачуються з коштів державного бюджету, розпорядником яких є ЦВК. Безумовно, ці кошти були закладені ще у 2018 році. Це частина виборчого процесу", – пояснила Сліпачук.

Зазначимо, у штабі Володимира Зеленського заявили, що вже ведуть активні перемовини із Суспільним щодо проведення теледебатів між кандидатами у президенти. Глава Суспільного Зураб Аласанія нібито сказав, що готовий провести дебати будь-де, "хоч на Марсі".

Зі свого боку, у Суспільному зазначили: витрати на теледебати між Зеленським і Порошенком на НСК "Олімпійський" можуть обійтися в один мільйон доларів. Також представники мовника пообіцяли провести жорсткі дебат

Як розвивається історія з дебатами Зеленського та Порошенка?Коли за результатами екзит-полів стало зрозуміло, що до другого туру виборів президента проходять Зеленський та Порошенко, чинний президент викликав шоумена на дебати. Зеленський погодився, хоча невдовзі після цього у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві. Згодом Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув умову, що дискусія має відбутися на стадіоні "Олімпійський". І Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон". Зараз Національна суспільна телерадіокомпанія України готується до проведення цих дебатів. Дебати зазвичай відбуваються перед днем тиші. Цього разу день дебатів припадає на 19 квітня. Щоправда, у Петра Порошенка вже з’явилася нова пропозиція, з якою він звернувся до штабу Зеленського – провести дебати на НСК "Олімпійський" 14 квітня.