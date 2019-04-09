Зеленський шукає будь-який привід, аби відмовитися від дебатів, – соціолог

Кандидат у президенти Володимир Зеленський шукає будь-який привід, аби відмовитися брати участь у дебатах з главою держави Петром Порошенком взагалі. Артист боїться програти під час дискусії чинному президенту, а це в свою чергу може вплинути на його рейтинги.

Про це розповіла науковий керівник фонду "Демократичні ініціативи" соціолог Ірина Бекешкіна у коментарі журналістам 24 каналу.

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Очевидно, що Зеленського підтримують в усіх регіонах за винятком західного, але і там у нього хороший результат. Він є лідером в усіх групах, і головне – в областях. Виборці там різні й мають різні думки – ставлення до НАТО, до євроінтеграції, до того, як встановити мир на Донбасі. Тому, якщо він чітко сформулює свій підхід до вирішення цих проблем, то втратить частину електорату. А так кожен виборець вкладає у Зеленського і його невизначеність свій зміст,

– сказала соціолог.

Те, що кандидат не дає відповіді на конкретні питання, не дає зменшуватися його аудиторії, яка не знає, що конкретно він пропонує.

Окрім того, Зеленський уникає прямих дебатів з Порошенком, адже боїться програти йому.

"Все-таки треба мати якусь підготовку до дебатів. І тут заготовки будуть, але на дискусії можуть бути якісь несподівані питання. Треба бути все ж таки професіоналом, а не просто артистично озвучувати написаний текст", – додала Бекешкіна.

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На її думку, дебати між кандидатами не відбудуться. Зокрема, Зеленський пропонував Порошенку провести їх на НСК "Олімпійському", бо думав, що чинний президент відмовиться. Однак після згоди глави держави, артист почав шукати привід, аби відмовитися від дебатів.

Узагалі, все що пропонує Зеленський – це протизаконно. Тому що в Законі написано, що дебати мають відбутися на державному телебаченні в передостанній день перед виборами – 19 квітня. Вони можуть пройти на стадіоні, але як додатково, а не замість Суспільного. А він, аби уникнути дебатів, нав'язує своїм виборцям оце (проведення дебатів на НСК "Олімпійському", – 24 канал),

– наголосила соціолог.

Водночас, пропозиція Петра Порошенка провести дебати на стадіоні не 19 квітня, а 14 є хорошою, адже виборці будуть мати час обговорити їх та розібратися в заявах обидвох кандидатів.

Що треба знати про дебати Зеленського і Порошенка?За результатами екзит-полів стало зрозуміло, що до другого туру виборів президента проходять Зеленський та Порошенко. Тоді чинний президент викликав шоумена на дебати. Зеленський погодився, хоча невдовзі після цього у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві. Згодом Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув умову, що дискусія має відбутися на стадіоні "Олімпійський". І Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон".



У ЦВК наголосили, що офіційні дебати між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком за кошт державного бюджету мають проводитися у студії Суспільного.



Зараз Національна суспільна телерадіокомпанія України готується до проведення цих дебатів. Вартість їх проведення може обійтися у 5,6 мільйонів гривень. Керівництво ж НСК "Олімпійський" каже, що остаточна вартість дебатів залежатиме від багатьох чинників, зокрема технічних.