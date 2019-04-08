Дебати між Порошенком та Зеленським: що означають заяви кандидатів

До другого туру виборів президента України залишилося кілька тижнів. У виборчих бюлетенях ви побачите лише два прізвища – шоумена Володимира Зеленського і президента Петра Порошенка. Обидва вже показали, що хочуть виграти ці вибори.

Про кампанію політиків перед першим туром

У перші дні після оголошення результатів екзит-полів, мене дуже дивувала пасивність фіналістів виборчих перегонів. Поки Центральна виборча комісія рахувала голоси, Володимир Зеленський і Петро Порошенко зникли з інформаційного простору.

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Виборчу кампанію у другому турі не можна починати до оголошення офіційних результатів першого туру, але ніщо не заважає кандидатам просто активно працювати й створювати інформаційні приводи.

Спочатку, в мене склалося враження, що обидва кандидати збираються продовжувати реалізовувати виборчі стратегії першого туру. Тоді, наприклад, Порошенко багато їздив по країні, проводив зустрічі, підвищував пенсії та молився.

А Володимир Зеленський виступав з концертами "Кварталу 95", записував відеоблоги та публікував фото в Instagram. Йому й не треба нічого змінювати, адже кампанія шоумена виявилася надзвичайною ефективною і він переміг у першому турі – за Зеленського проголосували 30% виборців.

Про дебати між кандидатами

Та у ніч виборів кандидати встановили головну тему кампанії другого туру. Одразу після оголошення результатів екзит-полів Петро Порошенко заявив, що хоче зустрітися зі своїм опонентом на телевізійних дебатах.

Зеленський, відповідаючи на моє запитання на брифінгу, відповів, що готовий до дебатів із президентом України. Потім ця тема обговорювалася у соцмережах, але якось спокійно.

3 квітня в інтернеті вибухнула справжня інформаційна бомба. Володимир Зеленський записав відеоролик на стадіоні "Олімпійський", де заявив, що приймає виклик Порошенка і запрошує його на дебати на стадіон.

Зеленський запрошує Порошенка на дебати: дивіться відео



При цьому кандидат у президенти висунув кілька умов конкуренту: дебати можуть транслювати усі телеканали, на стадіон потраплять усі журналісти. До того ж кандидати мають пройти медичну експертизу на алкоголь і наркотики.

Також Зеленський вимагав вибачень від Порошенка за те, що той назвав його маріонеткою Коломойського. Зеленський продемонстрував у ролику рішучість і сміливість. Це було дійсно креативно, відео зібрало багато переглядів в інтернеті.

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Цього ж вечора президент Петро Порошенко погодився з умовами шоумена, заявивши: "Стадіон, так стадіон". Крім цього, голова держави вирішив здати медичні аналізи, як і пропонував Зеленський.

Дивіться відео: відповідь Порошенка



І от мені здається, що на етапі здачі аналізів політична кампанія стала абсолютно сюрреалістичною.

Зрозумівши, що Порошенко погоджується із запропонованим планом, Зеленський почав висувати нові вимоги, наприклад, щоб арбітром дебатів має стати Юлія Тимошенко. А президент у новому відео закликав Зеленського "бути мужиком і прийти на дебати".

Потім Петро Порошенко пішов здавати аналізи на НСК "Олімпійський", а Володимир Зеленський – у приватну клініку, яка належить Андрію Пальчевському, прихильнику шоумена й бізнес-партнеру його компаньйона.

Про дії Порошенка та Зеленського перед другим туром

Медичні аналізи кандидатів у президенти – це найостанніша річ, яку б я хотіла обговорювати у цьому блозі і витрачати на них ваш та мій час. Краще поговоримо про висновки першого тижня кампанії.

Зеленський не хоче брати участі у дебатах, він вигадує усе нові й нові умови, щоб зробити цю зустріч неможливою. Перетворення кампанії на видовище, битву відеороликів вписується у концепцію шоумена.

Він від цього нічого не втрачає й навіть залучив нового актора у передвиборний серіал – самого президента.

Порошенко показує, що теж дуже хоче перемогти. Він не боїться Зеленського і навіть готовий виконувати його вимоги, аби тільки відбулися дебати. Але чи зможе він цим переконати нових виборців проголосувати за нього? Тих, хто у першому турі голосував за інших кандидатів? Не факт.

Ніхто не сумнівається, що президент готовий змагатися за перемогу й у тому, що він сильний політичний боєць. Але є сумніви у тому, чи готовий він виправляти власні помилки, які він зробив за минулі п'ять років.

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Поки Зеленський заманює його у реаліті-шоу, президент має робити кадрові зміни, звільняти одіозних персонажів у різних структурах, залучати нових людей до управління. Це буде найкраща відповідь політичній грі Зеленського.

Але президент цього не робить. А щоб зберегти свою посаду у нього залишилося лише два тижні. І не хотілося би весь цей час говорити лише про медичні аналізи кандидатів.