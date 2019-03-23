Втратить посаду чи посилить свій вплив: про долю Авакова після виборів

Вибори президента – це боротьба не тільки між кандидатами на цю посаду. Після виборів може кардинально змінитися увесь політичний ландшафт. Про це зараз думає, зокрема, і міністр МВС Арсен Аваков.

Президенту Петру Порошенку хотілося б, щоб його підтримували на президентських виборах абсолютно усі – медіа, олігархи, силові структури і міжнародні партнери. Але усі ці групи придивляються до різних кандидатів.

Читайте також: Як змінився рейтинг Порошенка після скандалу в оборонці

Яких кандидатів висвітлюють українські медіа

Наприклад, великі популярні телеканали, які належать власникам-олігархам, висвітлюють передвиборчу кампанію не лише кандидата у президенти Петра Порошенка.

Телеканал "Україна", який належить Рінату Ахметову згадує президента переважно у позитивному контексті, але при цьому показує ще іншого кандидата – Олега Ляшка. З "1+1", який належить Ігорю Коломойському, президенту не пощастило. Там набагато більше уваги приділяється шоумену Володимиру Зеленському.



Опівночі у новорічну ніч замість виступу Порошенка на "1+1" транслювали Зеленського

На "Інтері" найбільше говорять про кандидата у президенти Юрія Бойка.

Протистояння силовиків

Те саме стосується не тільки бізнес і медіа груп, але і силовиків. У президента не має монополії у силовому блоці. Голові державі підконтрольні Генеральна прокуратура і Служба безпеки України, але непідконтрольне Міністерство внутрішніх справ, яке очолює Арсен Аваков, представник "Народного фронту".

Читайте також: Нова інтрига виборів: хто забере голоси українців, які не визначились

Треба розуміти, що МВС – це 300 тисяч співробітників по всій країні, тобто величезний вплив і ресурс. Чим ближче до виборів, тим більше Арсен Аваков з'являється у медійному просторі, розповідаючи про те, що він виступає за чесний і рівний виборчий процес, і що міністерство буде реагувати порушення законодавства на виборах, хто б його не вчиняв.

В ефірі "Свободи слова" на ICTV він продемонстрував малюнок із зображення схеми організації підкупу виборців. На цій схемі можна було помітити кілька портретів. Один з них – це портрет народного депутата БПП Сергія Березенка, він також є членом виборчого штабу Порошенка.

Березенка навіть викликали на допит в поліцію, щоб він надав пояснення слідчому. Депутат на допит не прийшов і сказав, що готовий поспілкуватися зі слідчим у приміщенні комітетів Верховної Ради.



Народний депутат Сергій Березенко



Такі дії МВС звісно не подобаються команді президента, та вплинути якось на міністра зараз вона не може. Відправити у відставку Авакова може тільки парламент, а для цього у Раді не має голосів.

У Порошенка переконані, що тим самим міністр допомагає іншим кандидатам у президенти. Насамперед, лідеру "Батьківщини" Юлії Тимошенко і Володимиру Зеленському. І що Аваков не може пробачити владі кримінальної справи, у якій фігурував його син Олександр.

Ця справа більше відома під назвою "рюкзаки Авакова". Розслідування здійснювало НАБУ, справу проти сина Авакова закрила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Але міністр усе одно досі пам'ятає цей скандал.

Яких переслідувань зазнала експертка у справі "рюкзаків Авакова" – читайте у матеріалі 24 каналу

Поки генеральна прокуратура разом з СБУ викриває сітку Юлії Тимошенко, а Аваков – команди Порошенка, у цей самий час відбувається протистояння на вулиці. Нещодавно, відбулися акції протесту "Національних дружин" і "Нацкорпусу" Андрія Білецького.



Лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький

Президент нервово реагує на ці події, адже його вуличні виступи у різних містах і спілкування з виборцями щоразу знаходяться під загрозою зриву. "Нацкорпус" і Аваков заперечують, що якось координують ці акції між собою.

На що сподівається Аваков

У будь-якому разі, очевидно, що Аваков розраховує на сценарій програшу Порошенка на президентських виборах. Тоді, як міністр, який був рівновіддалений від усіх кандидатів на виборах, зможе ще більше посилити свій політичний вплив після них.



Голова МВС Арсен Аваков

Наприклад, він може допомогти Тимошенко чи Зеленському з комунікацією з урядом і парламентом. Та й з олігархами у нього нормальні стосунки. Зокрема, з Коломойським і Ахметовим.

У перехідний період до проведення парламентських виборів, він може стати однією з найвпливовіших фігур у політиці. Для Авакова можуть відкритися нові перспективи і в наступному уряді, який буде сформований вже наприкінці 2019 року.

А якщо Порошенко вдруге стане президентом

Та є ще і план "Б". Він передбачає, що Порошенко знову виграє вибори. Тоді можна не сумніватися, що президент зробить усе можливе, щоб помститися міністру МВС за створення нервових ситуацій для нього на виборах.

Читайте також: Президентські вибори 2019: що обіцяють кандидати

Але і Порошенко, і Аваков звикли жити у конфлікті, використовуючи увесь арсенал наявних засобів один проти одного, а потім домовлятися.

У найгіршому випадку, міністру завжди є куди їхати. В Італії у родини Авакова є бізнес і нерухомість. Але туди він переїжджати точно ще не збирається, і чекає результатів виборів. Подивимось, чий план на них спрацює краще – Порошенка чи Авакова.