Президентські вибори 2019: що обіцяють кандидати

Заявка на вступ до ЄС у 2023 році, дотація 5 тисяч гривень на корову, легалізація зброї, ліквідація ПДВ, виплати при народженні першої дитини у 100 тисяч гривень – усе це передвиборчі програми кандидатів у президенти.

Січневі соціологічні опитування, яке проводила соціологічна група "Рейтинг", показало, що найбільше шансів перемогти на президентських виборах мають 6 кандидатів. За даними групи "Рейтинг" це: шоумен Володимир Зеленський, його підтримували 19% опитуваних, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, президент Петро Порошенко, а також лідер "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко, лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко та голова "Радикальної партії" Олег Ляшко.

Читайте також: Тимошенко, Зеленський, Порошенко: хто буде плакати, а хто візьме до рук булаву

Київський міжнародний інститут соціології, посилаючись вже на лютневе опитування, повідомив, що Зеленський вирвався уперед за новими рейтингами. За даними опитування зараз його підтримують 27% респондентів. Другу сходинку посідає Петро Порошенко, а не Юлія Тимошенко.

Олег Ляшко

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко обіцяє зменшити ціни на газ, скоротити кількість народних депутатів до 250, а також залишити лише 10 міністерств.



Олег Ляшко

Також Ляшко хоче виплачувати дотації на кожну корову, запровадити державне регулювання цін на ліки і продукти, ухвалити закон "Купуй українське", який, як попереджають експерти, фактично вбиває систему ProZorro. Його програма – це економічний популізм, заклик витрачати більше і заробляти менше, а це шлях до економічної кризи.

Юрій Бойко

Кандидат Юрій Бойко з "Опозиційної платформи – За життя". Серед лідерів президентського змагання, він єдиний яскраво виражений проросійський кандидат. У його розпорядженні є і гроші, і медіаресурси, наприклад, телеканал "Інтер".



Юрій Бойко

Бойко обіцяє відновити дружбу з Росією, списати усі комунальні борги, скасувати медичну реформу і відновити старі ринки збуту. Його програма – це шлях до розриву відносин з МВФ, що загрожує дефолтом країні.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко виступає насамперед за чесну судову систему, яка, на думку кандидата, має допомогти залучити іноземні інвестиції. Також Гриценко вважає, що треба зробити життєздатною антикорупційну реформу і повернути Крим та окуповану частину Донбасу.



Анатолій Гриценко

Гриценку, як і іншим кандидатам, властивий популізм. Він гарантує робоче місце кожному, хто отримає освіту за державним замовленням. Цей кандидат може об’єднати навколо себе частину ліберального електорату, але йому не вистачає харизми та бійцівських якостей, щоб легко наздогнати конкурентів.

Петро Порошенко

Чинний президент України у своїй програмі більше аналізує досягнення першого терміну, ніж обіцяє щось нове. Єдина конкретна обіцянка – це подати заявку на вступ до ЄС у 2023 році.



Петро Порошенко

При цьому експерти відзначають, що оскільки економічна політика останніх п'яти років проводилася під тиском міжнародних кредиторів – це призвело до позитивного ефекту, але залишилася корупція та тиск на бізнес. На виборах Порошенку можуть допомогти адміністративний і фінансовий ресурс, а завадити – його величезний антирейтинг.

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко йде на вибори зі своїм "Новим курсом" – це детальна програма з різними напрямами, повна версія якого займає 400 сторінок.



Юлія Тимошенко

Обговорюючи проведення референдуму і зміни до конституції, Тимошенко зрозуміла, що втрачає лідерство у рейтингах кандидатів і зараз повернулась до риторики "зубожіння", обіцяючи у перші ж місяці знизити ціни на газ для населення. Перевага Тимошенко полягає у тому, що її електорат відповідально ходить на вибори.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський своїм лідерством в останніх опитуваннях шокував багатьох дипломатів і експертів. Тому до його програми почали придивлятися більш уважно.



Володимир Зеленський

Зеленський обіцяє ринок землі, займати президентську посаду тільки один термін та запровадити нульову декларацію для бізнесу. Також прийняти законопроект про народовладдя, щоб люди могли формулювати завдання для влади за допомогою референдуму.

Серед проблем Зеленського – це нестача кадрового резерву, який є у Порошенка, Тимошенко і Гриценка. Зараз керівники регіональних представництв цього кандидата – це здебільшого представники "95 кварталу" та "Ліги сміху". Свою програму шоумен не пояснює людям, а замість цього їздить із безкоштовними концертами по регіонам, даруючи виборцям ілюзію, що й країною можна керувати так само легко.