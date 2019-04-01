Феномен Зеленського: чому саме Голобородько став лідером першого туру виборів

Шоумен і лідер Студії "Квартал 95" Володимир Зеленський вже увійшов в історію українських виборів. Саме він став тим новим обличчям, з прізвищем якого так довго не могли визначитися українські виборці. Зеленський виходить до другого туру президентських виборів і продовжує змагання. Ще раз про те, як цей актор і бізнесмен дійшов до великої політики у сьогоднішньому випуску.

Напередодні нового 2019 року Зеленський дав велике інтерв’ю Дмитру Гордону, де він вперше говорив відверто про політику, а не тільки шоу-бізнес. Інтерв’ю вийшло за кілька днів до початку офіційної виборчої кампанії.

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Зеленський розповів тоді, що ще у 2014 році президент Петро Порошенко запросив його приєднатися до БПП і балотуватися за списками цієї політичної сили до Верховної Ради України. Лідер Студії "Квартал 95" у 2014 році вирішив йому відмовити і не йти у депутати.

Відео: Зеленський у Гордона

Проте у 2015 році, через рік після проведення парламентських виборів, на екрани вийшов перший сезон телевізійного серіалу "Слуга народу", де Зеленський грає вчителя школи Голобородька, який став президентом. Проходить ще рік, виходить другий сезон серіалу, потім з’являється повнометражний фільм. Глядачі усе більше звикають до Голобородька і цього телевізійного образу. І здається, що йдеться тільки про кіно, а не реальну політику, але ні.

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В кінці 2017 року, "Слуга народу" стає політичним проектом. Саме тоді Міністерство юстиції України офіційно зареєструвала політичну партію з такою назвою. Партію очолив Іван Баканов, друг дитинства Володимира Зеленського і його колега по бізнесу. Зараз Баканов – голова штабу кандидата у президенти Зеленського.



Голобородько – герой із "Слуги народу"

Відтоді, як партію офіційно зареєстрували у Мін'юсті, актора і шоумена стали включати у різноматіні соціологічні опитування. Ще кілька років тому вони показували, що у Зеленського, у порівнянні з діючими політиками, високий рейтинг довіри і низький антирейтинг. За цим показником з ним міг конкурувати хіба що лідер рок-гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Експерти спочатку не розглядали Зеленського як "темну конячку" цих виборів чи джокера. Була версія, що він усього навсього має відтягнути голоси у Вакарчука, якщо той вирішить балотуватися. За іншою версією, він мав показати просто хороший результат на президентських виборах. Це б дало змогу партії "Слуга народу" потім повторити цей результат на парламентських виборах і зайти до Верховної Ради з якоюсь кількістю депутатів.

Але те, що Зеленський може стати одним із лідерів електоральних симпатій, здається, його головні конкуренти, зовсім не очікували. І Петро Порошенко, і Юлія Тимошенко увесь час завзято боролися між собою, поливаючи один одного брудом. У той час, як Зеленський продовжував їздити по країні з концертами, записувати "Квартал 95" і дарувати людям надію на казку і мрію.

У виборчій кампанії йому допомогала:

товідсоткова впізнаванність, апит суспільства на нові обличчя велике розчарування у нинішній політичній еліті.

А коли Святослав Вакарчук вирішив не брати участі у президентських виборах, конкуренція за звання "нового обличчя" зникла сама собою.

У вересні минулого року, за даними Київського міжнародного інституту соціології, за Зеленського готові були голосувати трохи менше 12% виборців. Попереду нього були і Порошенко, і Тимошенко. У березні ж цього року, Зеленський був вже беззаперечним лідером у всіх соцопитуваннях.

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Незважаючи на те, що кампанія Зеленського у першому турі була максимально відкритою в інтернеті – із записом відеоблогу, публікаціями в інстаграмі – кандидат пояснював пункти своєї програми лише вузькому колу експертів та дипломатів. Він був націлений у цей час на здобуття результату, а не спілкування з виборцями і пресою, а що буде потім, виборці вже побачать, якщо він переможе. Також залишається невідомим, кого Зеленський бачить на посадах. Хто насправді є його команда, а не лише оточення.

І, звісно, досі не має стовідсоткої впевненності у його політичній незалежності від Ігоря Коломойського. Телеканал "1+1" під час виборчої кампанії показував не тільки старі і нові телевізійні продукти Зеленського. За кілька днів до виборів вийшов тертій сезон "Слуги народу", а в день тиші плюси показували документальний фільм "Рейган" – про американського президента, актора в минулому – а Зеленський озвучував його голос. Чи така сама тісна співпраця у Зеленського із власником каналу Коломойським, досі невідомо.

Виборцям залишається або вірити і сподіватися, що її немає, або це прийняти і змиритися.

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Але навіть фактор Коломойського не завадив Зеленському увійти до другого туру. Подивимось, чи його енергії вистачить, щоб зберегти мрію у телевізійну казку принаймні до 21 квітня.



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