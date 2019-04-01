11:22
1 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Російський герой у "Зоряних війнах". Мета Орейро у Росії
      Вєсті Кремля
      18:44, 30 березня
      Вєсті.UA: Як Ляшко дивує Захід. Причини депресії Добкіна
      Вєсті.UA
      20:23, 29 березня
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, 29 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, 30 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Чому Зеленського не можна порівнювати з Рейганом: відповідь експерта

      1643 Читать новость на русском

      Українці, які активно підтримують Володимира Зеленського на виборах, часто порівнюють його з легендарним американським президентом Рональдом Рейганом. Однак насправді між цими двома людьми немає нічого спільного.

      Політичний оглядач Леонід Швець в ефірі 24 каналу розповів, що "рейганоміка" і все, що стосується Рональда Рейгана, це дуже складно. Більшість молодих виборців точно не знають, що це таке. 

      Читайте також: Актори та шоумени в політиці: феномен чи закономірність?

      За його словами, порівнювати Зеленського та Рейгана – це дивакуватий експеримент. Зазвичай президентська посада – це вершина політичної кар'єри. В цьому випадку політична кар'єра тільки починається з президентства.

      Рейган з третьої спроби став президентом. До цього він багато років очолював потужну профспілку акторів, яка була дуже впливовою у США. Після цього він був губернатором найбільшого та найбагатішого штату Каліфорнія. Тобто у людини була дуже серйозна політична підготовка,
      – сказав політичний оглядач. 

      Він додав, що Зеленський не має і близько такого досвіду як Рейган. 

      зеленський

      Що обіцяє зробити Володимир Зеленський

       
      blog_ava
      Президентські вибори-2019: як і за кого голосували українці за кордоном
      сьогодні
      22359
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Новини США
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Будинок Зеленського: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
      сьогодні , 10:31 Будинок Зеленського: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
      Юлія Гілей 28130
      Президентські вибори-2019: онлайн-трансляція на 24 каналі
      31 березня , 22:18 Президентські вибори-2019: онлайн-трансляція на 24 каналі
      7598
      Головні новини 31 березня: президентські вибори та їх переможці за даними екзит-полу
      сьогодні , 08:01 Головні новини 31 березня: президентські вибори та їх переможці за даними екзит-полу
      13581
      День виборів: найдивніші зашквари під час голосування
      31 березня , 23:31 День виборів: найдивніші зашквари під час голосування
      Євгенія Мазур 1592
      Хто такий Петро Порошенко: що відомо про кандидата у президенти
      31 березня , 23:25 Хто такий Петро Порошенко: що відомо про кандидата у президенти
      4027
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук