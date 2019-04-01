Почему Зеленского нельзя сравнивать с Рейганом: ответ эксперта

Украинцы, которые активно поддерживают Владимира Зеленского на выборах, часто сравнивают его с легендарным американским президентом Рональдом Рейганом. Однако на самом деле между этими двумя людьми нет ничего общего.

Политический обозреватель Леонид Швец в эфире 24 канала рассказал, что "рейганомика" и все, что касается Рональда Рейгана, это очень сложно. Большинство молодых избирателей точно не знают, что это такое.

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По его словам, сравнивать Зеленского и Рейгана – это чудаковатый эксперимент. Обычно президентская должность – это вершина политической карьеры. В этом случае политическая карьера только начинается с президентства.

Рейган с третьей попытки стал президентом. До этого он много лет возглавлял мощный профсоюз актеров, который был очень влиятельным в США. После этого он был губернатором самого большого и богатого штата Калифорния. То есть у человека была очень серьезная политическая подготовка,

– сказал политический обозреватель.

Он добавил, что Зеленский не имеет и близко такого опыта как Рейган.

Что обещает сделать Владимир Зеленский​