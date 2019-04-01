Зеленський проходить у другий тур виборів: хто підтримує кандидата

Другий тур президентських виборів в Україні відбудеться 21 квітня. До нього пройшли Володимир Зеленський (30,45%) та Петро Порошенко (16,19%). Чимало українських політиків та артистів вирішили підтримати кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Володимира Зеленського найбільше підтримали на Півдні та Сході України, а найменше на Заході.

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Олександр Шевченко

Кандидат у президенти від партії УКРОП Олександр Шевченко висловив підтримку шоумену Володимиру Зеленському. Відповідне відеозвернення він опублікував у себе на Facebook-сторінці.

Шевченко сказав, що все таки у першому турі було обрано нове обличчя, людину, яка ще не була в політиці. Саме тому, на думку Шевченка, ніхто нічого поганого про Зеленського і не міг сказати. Тож політик впевнений, що і в другому турі українці підтримають нове обличчя.

Я буду молитися Богу, щоб він виграв у другому турі,

– додав він.

До слова, Олександр Шевченко колись очолював курорт "Буковель". Він є аутсайдером президентських перегонів: він не набирає і 1% голосів виборців.

Олександр Шевченко підтримав Володимира Зеленського: дивіться відео

"95 Квартал"

Крім того, артисти "95 Кварталу" також висловили свою підтримку Володимиру Зеленському. Євген Кошовий розповів, що артисти не збираються йти у політику, але керівника проекту підтримують.

У політику йде тільки Зеленський. Команда "95 Кварталу" його підтримує, але не збирається припиняти свою роботу. Артисти в політику не підуть,

– наголосив Кошовий.

Євген Кошовий про підтримку Зеленського: дивіться відео

Оля Полякова

Українська співачка Оля Полякова опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото з Володимиром Зеленським. Співачка виставила фото у день проведення першого туру голосування, 31 березня.

У цікавий час живемо, панове! Вітаю,

– написала Полякова.

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