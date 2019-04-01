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      Зеленский проходит во второй тур выборов: кто поддерживает кандидата

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      Зеленский во втором туре выборов 2019 - кто его поддерживает
      Зеленский проходит во второй тур выборов: кто поддерживает кандидата / Фото из открытых источников

      Второй тур президентских выборов в Украине состоится 21 апреля. В него прошли Владимир Зеленский (30,45%) и Петр Порошенко (16,19%). Немало украинских политиков и артистов решили поддержать кандидата в президенты Владимира Зеленского.

      Владимира Зеленского больше всего поддержали на Юге и Востоке Украины, а меньше всего на Западе.

      Читайте также: Выборы президента Украины-2019: официальные результаты

      Александр Шевченко

      Кандидат в президенты от партии УКРОП Александр Шевченко выразил поддержку шоумену Владимиру Зеленскому. Соответствующее видеообращение он опубликовал у себя на Facebook-странице.

      Шевченко сказал, что все же в первом туре было избрано новое лицо, человек, который еще не был в политике. Именно поэтому, по мнению Шевченко, никто ничего плохого о Зеленском и не мог сказать. Поэтому политик уверен, что и во втором туре украинцы поддержат новое лицо.

      Я буду молиться Богу, чтобы он выиграл во втором туре,
      – добавил он.

      К слову, Александр Шевченко когда-то возглавлял курорт "Буковель". Он является аутсайдером президентской гонки: он не набирает и 1% голосов избирателей.

      Александр Шевченко поддержал Владимира Зеленского: смотрите видео

      "95 Квартал"

      Кроме того, артисты "95 Квартала" также выразили свою поддержку Владимиру Зеленскому. Евгений Кошевой рассказал, что артисты не собираются идти в политику, но руководителя проекта поддерживают.

      В политику идет только Зеленский. Команда "95 Квартала" его поддерживает, но не собирается прекращать свою работу. Артисты в политику не пойдут,
      – отметил Кошевой.

      Евгений Кошевой о поддержке Зеленского: смотрите видео

      Оля Полякова

      Украинская певица Оля Полякова опубликовала на своей странице в Instagram фото с Владимиром Зеленским. Певица выставила фото в день проведения первого тура голосования, 31 марта.

      В интересное время живем, господа! Поздравляю,
      – написала Полякова.

      Как вы относитесь к таким результатам волеизъявления? Голосуйте:

       

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      Главные даты президентских выборов 2019

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      Президентские выборы-2019: как и за кого голосовали украинцы заграницей
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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Выборы Президента 2019 Квартал 95 Оля Полякова Шевченко Александр Леонидович
      Источник: 24 канал
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