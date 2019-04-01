Зеленский проходит во второй тур выборов: кто поддерживает кандидата

Второй тур президентских выборов в Украине состоится 21 апреля. В него прошли Владимир Зеленский (30,45%) и Петр Порошенко (16,19%). Немало украинских политиков и артистов решили поддержать кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Владимира Зеленского больше всего поддержали на Юге и Востоке Украины, а меньше всего на Западе.

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Александр Шевченко

Кандидат в президенты от партии УКРОП Александр Шевченко выразил поддержку шоумену Владимиру Зеленскому. Соответствующее видеообращение он опубликовал у себя на Facebook-странице.

Шевченко сказал, что все же в первом туре было избрано новое лицо, человек, который еще не был в политике. Именно поэтому, по мнению Шевченко, никто ничего плохого о Зеленском и не мог сказать. Поэтому политик уверен, что и во втором туре украинцы поддержат новое лицо.

Я буду молиться Богу, чтобы он выиграл во втором туре,

– добавил он.

К слову, Александр Шевченко когда-то возглавлял курорт "Буковель". Он является аутсайдером президентской гонки: он не набирает и 1% голосов избирателей.

Александр Шевченко поддержал Владимира Зеленского: смотрите видео

"95 Квартал"

Кроме того, артисты "95 Квартала" также выразили свою поддержку Владимиру Зеленскому. Евгений Кошевой рассказал, что артисты не собираются идти в политику, но руководителя проекта поддерживают.

В политику идет только Зеленский. Команда "95 Квартала" его поддерживает, но не собирается прекращать свою работу. Артисты в политику не пойдут,

– отметил Кошевой.

Евгений Кошевой о поддержке Зеленского: смотрите видео

Оля Полякова

Украинская певица Оля Полякова опубликовала на своей странице в Instagram фото с Владимиром Зеленским. Певица выставила фото в день проведения первого тура голосования, 31 марта.

В интересное время живем, господа! Поздравляю,

– написала Полякова.

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