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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Зеленському не дуже потрібне президентство, можливо, він вже жалкує, – соцпсихолог

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      Інтерв'ю з Вадимом Васютинським
      Інтерв'ю з Вадимом Васютинським / 24 канал

      Володимир Зеленський лідирує відповідно до результатів Національного екзит-полу, за нього проголосували 30,6% виборців. Про його нинішній емоційний стан – у прямому ефірі 24 каналу розповів соціальний психолог Вадим Васютинський.

      За його словами, є відчуття, ніби Зеленський пошкодував, що пішов у президенти.

      Читайте також: Чому Зеленського не можна порівнювати з Рейганом: відповідь експерта

      "В багатьох є таке відчуття зараз. Говорять, що Коломойський його спеціально запланував і зробили фільм. Але я думаю, що було трохи інакше. Спочатку зробили фільм під народні сподівання, а коли фільм дав такий несподіваний ефект, – тоді почали думати, що робити з цим далі", – зазначив Васютинський.

      Я думаю, що Зеленському це і не дуже потрібно. Безумовно, він був у своїй тарілці всі ці роки. Зараз він буде не у своїй тарілці. І знаєте, ось ці рекламні ролики, де він ніби із народом зустрічається, а особливо, коли з експертами зустрічається, то в мене таке враження, що йому це все нуднувато. Він намагається кинути якісь такі фрази... І я розумію, що йому просто нецікаво,
      – підкреслив соціальний психолог.

      "На його думку, в нього високий інтелект, але зовсім інша спрямованість. "Думаю, в дитинстві в його інтелігентній сім'ї його підтягували в ерудиції, у пізнавальних сферах. Але десь на якомусь етапі переборщили. Таке трапляється, коли дитині стають нецікаві такі строго інтелектуальні логічні речі", – додав Васютинський.

      До прикладу, Зеленський вчився на юридичному факультеті, а потім все-таки КВК переважив. 

      Очевидно, в нього з дитинства виробилась така схильність знецінювати все таке серйозне, поважне, строго логічне і висміювати його. Тут є одна його важлива риса, яка допомагала йому в житті і в шоу-бізнесі. Він вміє і любить висміювати будь-яку проблему. А висміяна проблема перестає бути проблемою. У психологічному розумінні. Але в об'єктивному, політичному, економічному – ні,
      – наголосив експерт.

      Відео: Зеленський спілкується зі своєю командою експертів і не помічає помилки в їх підрахунках:

      остаточні результати національного екзит-полу президентські вибори в україні порошенко зеленський тимошенко бойко гриценко результати
      Остаточні результати Національного екзит-полу

      Відео: повне інтерв'ю з соцпсихологом

       

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      Вибори президента України 2019: скільки українців проголосувало
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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