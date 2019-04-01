Зеленскому не очень нужно президентство, возможно, он уже сожалеет, – соцпсихолог

Владимир Зеленский лидирует в соответствии с результатами Национального экзит-пола, за него проголосовали 30,6% избирателей. О его нынешнем эмоциональном состоянии – в прямом эфире 24 канала рассказал социальный психолог Вадим Васютинский.

По его словам, есть ощущение, будто Зеленский пожалел, что пошел в президенты.

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"У многих есть такое ощущение сейчас. Говорят, что Коломойский его специально запланировал и сделали фильм. Но я думаю, что было немного иначе. Сначала сделали фильм под народные ожидания, а когда фильм дал такой неожиданный эффект, – тогда начали думать, что делать с этим дальше", – отметил Васютинский.

Я думаю, что Зеленскому это и не очень нужно. Безусловно, он был в своей тарелке все эти годы. Сейчас он будет не в своей тарелке. И знаете, вот эти рекламные рокили, где он как бы с народом встречается, а особенно, когда с экспертами встречается, то у меня такое впечатление, что ему это все скучновато. Он пытается бросить какие-то такие фразы... И я понимаю, что ему просто неинтересно,

– подчеркнул социальный психолог.

"По его мнению, у него высокий интеллект, но совсем другая направленность. "Думаю, в детстве в его интеллигентной семье его подтягивали в эрудиции, в познавательных сферах. Но где-то на каком-то этапе переборщили. Такое случается, когда ребенку становятся неинтересны такие строго интеллектуальные логические вещи", – добавил Васютинский.

К примеру, Зеленский учился на юридическом факультете, а потом все-таки КВН перевесил.

Очевидно, у него с детства выработалась такая склонность обесценивать все такое серьезное, солидное, строго логическое и высмеивать его. Здесь есть одна его важная черта, которая помогала ему в жизни и в шоу-бизнесе. Он умеет и любит высмеивать любую проблему. А осмеянная проблема перестает быть проблемой. В психологическом понимании. Но в объективном, политическом, экономическом – нет,

– подчеркнул эксперт.

Видео: Зеленский общается со своей командой экспертов и не замечает ошибки в их подсчетах:



Окончательные результаты Национального экзит-пола