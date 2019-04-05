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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Зеленський запропонував Тимошенко провести дебати: різка реакція Порошенка

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      Зеленський запропонував Тимошенко провести дебати
      Зеленський запропонував Тимошенко провести дебати / Фото з відкритих джерел

      Чинний президент України Петро Порошенко вважає, що пропозиція Володимира Зеленського до Юлії Тимошенко стати арбітром на майбутніх дебатах є негідною.

      Петро Порошенко під час брифінгу після здачі аналізу крові на НСК "Олімпійський" сказав, що дебати це не є шоу.

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      Я вважаю, що подібне зневажливе та легковажне звернення – це не повага до політика Юлії Тимошенко, яка посіла третє місце. Це також не повага до її виборців. Понад 2,5 мільйони громадян проголосували за Юлію Володимирівну, щоб вона сьогодні була в такій ролі, до якої спробував її відвести Володимир Зеленський?,
      – заявив президент. 

      Він додав, що виборців треба шанувати та ставитись до них з повагою.

      "Насамперед, я дякую тим, хто проголосував за мене 31 березня. також з великою повагою ставлюся до виборців Юлії Володимирівною. До речі, я з великою повагою ставлюся і до тих, хто проголосував за Володимира Зеленського, адже вони не байдужі, вони висловили свою думку і я буду робити все можливе для того, аби переконати їх в другому турі проголосувати за мене", – наголосив Порошенко.

      Що потрібно знати про дебати Порошенка із Зеленським?Після результатів екзит-полу чинний президент Петро Порошенко викликав Володимира Зеленського на дебати. Шоумен прийняв пропозицію, однак, у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві.

      Після цього Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати. Шоумен висунув кілька умов главі державі та забажав, аби зустріч відбулась на стадіоні "Олімпійський". І Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон".

      Крім того, Порошенко запропонував Зеленському разом здати аналіз крові на наркотики та алкоголь у медпункті "Олімпійського". Але Зеленський відмовився від аналізів на стадіоні, а натомість запропонував разом здати ці тести у лабораторії Eurolab 5 квітня.

      Також Зеленський заявив, що на майбутніх дебатах хоче бачити арбітром Юлію Тимошенко. Однак лідерка "Батьківщини" ще не вирішила, чи в неї є таке бажання.

       

       

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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Петро Порошенко Дебати Зеленського з Порошенком Володимир Зеленський Юлія Тимошенко - новини
      Джерело: 24 канал
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