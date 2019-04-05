11:37
5 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Пиня усиливает армию парапсихологами и шаманами. Автомобильный вандал Путин
      Вєсті Кремля
      23:50, 4 апреля
      Вести.UA: Какие дебаты на самом деле увидят украинцы. Добкин тоже готовится к дебатам
      Вєсті.UA
      20:53, 4 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Секретные объекты
      Згадати все
      22:21, 3 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Зеленский предложил Тимошенко провести дебаты: резкая реакция Порошенко

      694 Читати новину українською
      Зеленский предложил Тимошенко провести дебаты: резкая реакция Порошенко
      / Фото из открытых источников

      Действующий президент Украины Петр Порошенко считает, что предложение Владимира Зеленского стать Юлии Тимошенко арбитром на предстоящих дебатах является недостойным.

      Петр Порошенко во время брифинга после сдачи анализа крови на НСК "Олимпийский" сказал, что дебаты это не шоу.

      Читайте также: Геращенко требует извинений от Зеленского перед Тимошенко

      Я считаю, что подобное пренебрежительное и легкомысленное обращение – это не уважение к политику Юлие Тимошенко, которая заняла третье место. Это также не уважение к ее избирателям. Более 2,5 миллионов граждан проголосовали за Юлию Владимировну, чтобы она сегодня была в той роли, к которой попытался ее увести Владимир Зеленский?,
      – заявил президент.

      Он добавил, что избирателей надо уважать и относиться к ним с уважением.

      "Прежде всего, я благодарю тех, кто проголосовал за меня 31 марта. Также с большим уважением отношусь к избирателям Юлии Владимировны. Кстати, я с большим уважением отношусь и к тем, кто проголосовал за Владимира Зеленского, ведь они не равнодушны, они высказали свое мнение и я буду делать все возможное для того, чтобы убедить их во втором туре проголосовать за меня", – подчеркнул Порошенко.

      Как Порошенко сдавал анализы: смотрите видео

      Что нужно знать про дебаты Порошенко с Зеленским?После результатов экзит-пола действующий президент Петр Порошенко вызвал Владимира Зеленского на дебаты. Шоумен принял предложение, однако, в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны.

      После этого Зеленский снял видеоролик, в котором он вызвал Порошенко на дебаты. Шоумен выдвинул несколько условий главе государства и пожелал, чтобы встреча состоялась на стадионе "Олимпийский". И Порошенко согласился, сняв видео в ответ со словами: "Стадион, так стадион".

      Кроме того, Порошенко предложил Зеленскому вместе сдать анализ крови на наркотики и алкоголь в медпункте "Олимпийского". Но Зеленский отказался от анализов на стадионе, а взамен предложил вместе сдать эти тесты в лаборатории Eurolab 5 апреля.

      Также Зеленский заявил, что на предстоящих дебатах хочет видеть арбитром Юлию Тимошенко. Однако лидер "Батькивщины" еще не решила, есть ли у нее такое желание.

       

       

      blog_ava
      Главные новости 4 апреля: эпопея с дебатами Зеленского и Порошенко, подрыв авто офицера ООС
      сегодня
      2715
      Теги: Владимир Зеленский Петр Порошенко Новости Украины Дебаты Зеленского с Порошенком Выборы Президента 2019 Юлия Тимошенко - новости
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      сегодня , 10:25 Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      Анастасія Зазуляк 8228
      Результат Зеленского на Донбассе: такое произошло впервые
      сегодня , 08:40 Результат Зеленского на Донбассе: такое произошло впервые
      Блог Соцмережі 2947
      Закон о выборах президента: что нужно знать о втором туре
      сегодня , 08:27 Закон о выборах президента: что нужно знать о втором туре
      Євгенія Мазур 1947
      Главные новости 4 апреля: эпопея с дебатами Зеленского и Порошенко, подрыв авто офицера ООС
      сегодня , 08:01 Главные новости 4 апреля: эпопея с дебатами Зеленского и Порошенко, подрыв авто офицера ООС
      2708
      Дебати кандидатів, відеоролики... Не про це треба говорити!
      4 апреля , 22:00 Дебати кандидатів, відеоролики... Не про це треба говорити!
      Артем Овдієнко 1221
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Как крымчанам проголосовать за президента Украины: пошаговая инструкция
       16 февраля , 14:51
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Топ-новости 28 ноября: Коноплянка и 12 клубов – в плей-офф ЛЧ, фиаско Ливерпуля, Карпаты потеряли главного тренера
       29 ноября 2018 , 07:00
      Киев на грани транспортного коллапса: Шулявский путепровод перекроют уже в субботу
       14 марта , 13:10
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук