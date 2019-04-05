Зеленский предложил Тимошенко провести дебаты: резкая реакция Порошенко

Действующий президент Украины Петр Порошенко считает, что предложение Владимира Зеленского стать Юлии Тимошенко арбитром на предстоящих дебатах является недостойным.

Петр Порошенко во время брифинга после сдачи анализа крови на НСК "Олимпийский" сказал, что дебаты это не шоу.

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Я считаю, что подобное пренебрежительное и легкомысленное обращение – это не уважение к политику Юлие Тимошенко, которая заняла третье место. Это также не уважение к ее избирателям. Более 2,5 миллионов граждан проголосовали за Юлию Владимировну, чтобы она сегодня была в той роли, к которой попытался ее увести Владимир Зеленский?,

– заявил президент.

Он добавил, что избирателей надо уважать и относиться к ним с уважением.

"Прежде всего, я благодарю тех, кто проголосовал за меня 31 марта. Также с большим уважением отношусь к избирателям Юлии Владимировны. Кстати, я с большим уважением отношусь и к тем, кто проголосовал за Владимира Зеленского, ведь они не равнодушны, они высказали свое мнение и я буду делать все возможное для того, чтобы убедить их во втором туре проголосовать за меня", – подчеркнул Порошенко.

Как Порошенко сдавал анализы: смотрите видео

Что нужно знать про дебаты Порошенко с Зеленским?После результатов экзит-пола действующий президент Петр Порошенко вызвал Владимира Зеленского на дебаты. Шоумен принял предложение, однако, в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны.



После этого Зеленский снял видеоролик, в котором он вызвал Порошенко на дебаты. Шоумен выдвинул несколько условий главе государства и пожелал, чтобы встреча состоялась на стадионе "Олимпийский". И Порошенко согласился, сняв видео в ответ со словами: "Стадион, так стадион".



Кроме того, Порошенко предложил Зеленскому вместе сдать анализ крови на наркотики и алкоголь в медпункте "Олимпийского". Но Зеленский отказался от анализов на стадионе, а взамен предложил вместе сдать эти тесты в лаборатории Eurolab 5 апреля.



Также Зеленский заявил, что на предстоящих дебатах хочет видеть арбитром Юлию Тимошенко. Однако лидер "Батькивщины" еще не решила, есть ли у нее такое желание.