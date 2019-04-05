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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Геращенко требует извинений от Зеленского перед Тимошенко

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      Геращенко требует извинений от Зеленского перед Тимошенко
      Геращенко требует извинений от Зеленского перед Тимошенко / Фото из открытых источников

      Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко предложила кандидату в президенты Владимиру Зеленскому извиниться перед лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко.

      На своей странице в Facebook она написала, что Зеленский своим предложением стать Тимошенко арбитром на дебатах с Петром Порошенко унизил лидера "Батькивщины" и миллионы ее избирателей.

      Читайте также: Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно

      "Юлия Тимошенко – одна из лидеров оппозиционной фракции, а не ведущая дебатов и корпоративов. Можно не соглашаться с ее политическими взглядами, но за ней стоят миллионы избирателей. Требую извинений Зе перед ЮВТ", – написала Геращенко.

      Что нужно знать о дебатах Порошенко с Зеленским?После результатов экзит-пола действующий президент Петр Порошенко вызвал Владимира Зеленского на дебаты. Шоумен принял предложение, однако, в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны.

      После этого Зеленский снял видеоролик, в котором он уже вызвал Порошенко на дебаты. Шоумен выдвинул несколько условий главе государства и пожелал, чтобы встреча состоялась на стадионе "Олимпийский". И Порошенко согласился, сняв видео в ответ со словами: "Стадион, так стадион".

      Кроме того, Порошенко предложил Зеленскому вместе сдать анализ крови на наркотики и алкоголь в медпункте "Олимпийского". Но Зеленский отказался от анализов на стадионе, а взамен предложил вместе сдать эти тесты в лаборатории Eurolab 5 апреля.

      Также Зеленский заявил, что на предстоящих дебатах хочет видеть арбитром Юлию Тимошенко. Однако лидер "Батькивщины" еще не решила, есть ли у нее такое желание.

       

      ДЕБАТЫ МЕЖДУ ЗЕЛЕНСКИМ И ПОРОШЕНКО: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
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      Теги: Владимир Зеленский Дебаты Зеленского с Порошенком Петр Порошенко Новости Украины Новости политики Юлия Тимошенко - новости Ирина Геращенко
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