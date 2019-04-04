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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Дебаты Зеленского с Порошенко: в ЦИК подробно рассказали об условиях их проведения

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      ЦИК
      ЦИК / Фото из открытых источников

      В Центральной избирательной комиссии отметили: теледебаты должны пройти только в рамках действующего законодательства. Так, согласно действующему законодательству, для кандидатов предусмотрены различные виды дебатов.

      Первый вариант: теледебаты проводят после назначения повторного голосования ЦИК

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      По состоянию на 4 апреля Центральная избирательная комиссия не установила результаты голосования в день выборов Президента Украины 31 марта 2019 года.

      Поэтому до установления Центральной избирательной комиссией результатов голосования в день выборов 31 марта проведение предвыборной агитации в любых ее формах является грубым нарушением требований закона.

      Дискуссии между субъектами избирательного процесса относительно места и условий проведения теледебатов могут быть восприняты как предвыборная агитация,
      – отметили в ЦИК.

      Так, в этом варианте закон четко устанавливает время, длительность и порядок проведения теледебатов.

      Эти теледебаты за счет средств из госбюджета проводят в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут.

      Местом их проведения, согласно закона, является студия Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

      "Теледебаты проводятся в студии, оформление которой не может содержать агитационных материалов в пользу любого из кандидатов. Не допускается участие в теледебатах доверенных лиц или других представителей кандидатов, а также трансляция предварительно подготовленного видеоматериала о кандидате, использование агитационных и других материалов о кандидате", – добавляют в ЦИК.

      Второй вариант: за средства кандидатов в иной форме

      Вместе с тем, кандидаты на пост президента имеют право провести предвыборную агитацию (в частности, теледебаты) в других ее формах. К примеру, как цикл передач.

      Такой цикл передач может транслироваться исключительно в прямом эфире. Указанные теледебаты могут проводиться за счет средств избирательных фондов кандидатов на пост Президента Украины в сроки, предусмотренные Законом для проведения предвыборной агитации, в промежутке между 19 и 22 часами. При этом подчеркиваем, что средство массовой информации, которое предоставило эфирное время кандидату на пост Президента Украины, не может отказать в предоставлении эфирного времени на тех же условиях другому кандидату,
      – добавляют в ЦИК.

      Такой вид агитации производится исключительно за счет средств избирательного фонда кандидата.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Дебаты Зеленского с Порошенком Выборы Президента 2019 ЦИК Владимир Зеленский Петр Порошенко
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