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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Дебати на НСК "Олімпійському": поліція озвучила головні вимоги до глядачів

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      Глядачам, які захочуть прийти на дебати, висунули основні вимоги
      Глядачам, які захочуть прийти на дебати, висунули основні вимоги / Фото з відкритих джерел

      Національна поліція вже почала підготовку до проведення дебатів на НСК "Олімпійському" між кандидатами у президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським. Глядачі, які захочуть прийти на стадіон мають дотримуватися певних правил – не брати з собою речі, що несуть небезпеку іншим та бути тверезим.

      Директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко в ефірі "112 Україна" розповів, що поліція буде пильно стежити та перевіряти глядачів, які прийдуть на дебати.

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      Не беріть з собою речі, які можуть бути використані як зброя, а також безпосередньо зброю, навіть якщо вона у вас легальна. Не беріть навіть ті засоби оборони, які є у вільному продажі – газові балончики, якісь ножі перочинні або більші, рогатки або будь-що, що може бути використано як зброя. Не беріть небезпечні суміші, вибухівку, димові шашки,
      – наголосив Шевченко.

      Також глядачів закликали не вживати алкоголь, або пити його в міру. Поліція не буде пропускати на НСК "Олімпійський" п’яних осіб, або тих, хто потенційно здатний спровокувати конфлікти, сутички і бійки.

      За словами Шевченка, правоохоронці готуються до проведення передвиборчих дебатів так, ніби на стадіон прийде 70 тисяч глядачів (стільки може вмістити "Олімпійський"). Проте, наразі ще нічого не відомо ні про офіційне проведення дебатів на стадіоні, ні про чисельність їх учасників.

      Загалом за порядок на стадіоні будуть відповідати службовці Нацполіції, Нацгвардії та ДСНС.

       

      Що відомо про дебати між Порошенком і Зеленським?До другого туру виборів, які відбудуться 21 квітня, пройшов Володимир Зеленський (30,24%) і чинний український гарант Петро Порошенко (15,95%). Після оголошення результатів екзит-полів першого туру виборів Порошенко викликав Зеленського на дебати. За деякий час останній зняв відеоролик, у якому вже він викликав президента на дебати та висунув кілька умов, однією з яких є проведення заходу на стадіоні "Олімпійський". Порошенко, зі свого боку, на це погодився, заявивши у відеовідповіді: "Стадіон, так стадіон".

      Наразі невідомо, чи відбудуться дебати на "Олімпійському", адже жодних офіційних заяв не було. Неясною була і дата проведення дебатів. Порошенко заявляв, що чекатиме на Зеленського на "Олімпійському" у Києві 14 квітня. Згодом з’явилося відеозвернення лідера "Кварталу 95", в якому він повідомив, що його дебати з Порошенком на "Олімпійському" відбудуться 19 квітня, як цього вимагає закон. Очільник фракції БПП Артур Герасимов заявив, що Порошенко готовий зустрітися на дебатах із Зеленським як 14-го, так і 19 квітня.

      Вартість їх проведення може обійтися у 5,6 мільйонів гривень. Керівництво ж НСК "Олімпійський" каже, що остаточна вартість дебатів залежатиме від багатьох чинників, зокрема технічних.

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Дебати Зеленського з Порошенком НСК Олімпійський Поліція Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Петро Порошенко Зброя Алкоголь
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