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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Что обещают Порошенко и Зеленский: все, что нужно знать

      87 Читати новину українською
      Что нужно знать об обещаниях кандидатов в президенты
      Что нужно знать об обещаниях кандидатов в президенты / Коллаж 24 канала

      Второй тур президентских выборов в Украине состоится 21 апреля. В него прошли Владимир Зеленский (30,45%) и Петр Порошенко (16,19%). Что кандидаты обещают украинцам, как планируют завершить войну, а также о планах на будущее, читайте в материале наших журналистов.

      Что обещает Петр Порошенко

      В соответствии с программой, в пятерку стратегических приоритетов Порошенко входят развитие таких секторов экономики, как аграрный, IT, высокотехнологичные отрасли с высокой добавленной стоимостью (авиастроение и космическая отрасль, судостроение, оборонно-промышленный комплекс), превращение Украины в транспортный хаб Восточной Европы и туризм. Также политик планирует подать в 2023 году заявку на вступление Украины в Евросоюз.

      Биографию Петра Порошенко читайте здесь.

      Относительно войны с Россией, кандидат в президенты планирует завершить ее мирным путем и путем антироссийских санкций. Петр Порошенко в своей предвыборной программе отметил, что украинцам не избежать повышения тарифов. Одним из важнейших звеньев в его программе является создание и функционирование Антикоррупционного суда.

      Также Порошенко декларирует изменение в избирательной системе – она будет проходить по открытым спискам.

      Що обіцяє кандидат у президенти Петро Порошенко

      Что обещает кандидат в президенты Петр Порошенко

      Что известно о жене Петра Порошенко

      Жена Петра Алексеевича по специальности кардиохирург, сейчас активно занимается благотворительностью и поддерживает мужа. В семье Порошенко 4-ро детей – две дочери и два сына.

      Петро Порошенко із дружиною Мариною

      Петр Порошенко с женой Мариной

      В каком доме живет кандидат в президенты Петр Порошенко с семьей, читайте здесь.

      Что обещает Владимир Зеленский

      Кандидат подчеркивает, что идет в президенты только на один срок. Обещает подать первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти, в частности через референдумы.

      Биографию Владимира Зеленского читайте здесь.

      Также предлагает внести законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, нардепов, судей, об импичменте президента и отзыве народного депутата. Кандидат предлагает проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и прогулы заседаний – лишать мандатов.

      Политик также предлагает провести референдум по вступлению Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне натовских стандартов".

      Что касается тарифов, то Зеленский привержен уплате счетов за счет собственных энергетических ресурсов.

      Що обіцяє кандидат у президенти Володимир Зеленський

      Что обещает кандидат в президенты Владимир Зеленский

      Что известно о жене Владимира Зеленского

      Елене Зеленской 41 год, она, как и Владимир, родилась в Кривом Роге. С будущим мужем училась в параллельных классах в одной школе. Но познакомилась пара случайно уже после школы. Встреча произошла, когда оба были студентами и учились в разных институтах.

      Читайте также: Кто такая Елена Зеленская: что известно о вероятной первой леди Украины

      Ныне же Елена и Владимир вместе воспитывают двоих детей – 14-летнюю Александру и 5-летнего Кирилла. По специальности Елена строитель – она закончила Криворожский технический университет с красным дипломом.

      Дружина кандидата у президенти Олена Зеленська

      Жена кандидата в президенты Елена Зеленская

      Однако, по приобретенной специальности женщина не работала ни дня. Она помогала и помогает мужу с текстами для номеров "95 Квартала".

      В каком доме живет кандидат в президенты Владимир Зеленский с семьей, читайте здесь.

      Кто из известных людей поддерживает Зеленского

      Кандидат в президенты от партии УКРОП Александр Шевченко выразил поддержку шоумену Владимиру Зеленскому. Соответствующее видеообращение он опубликовал у себя на Facebook-странице.

      Экс-министр финансов Александр Данилюк также неоднократно поддерживал кандидатуру Зеленского. "У меня такая позиция: я максимально помогаю Зеленскому как кандидату. Буду ли я частью команды в случае победы – это уже другой вопрос, который зависит от состава всей команды", – сказал Данилюк в эфире 24 канала.

      Больше читайте здесь: Зеленский проходит во второй тур выборов: кто поддерживает кандидата

      Из звезд шоу-бизнеса Владимира Зеленского поддержала Оля Полякова, Сергей Сивохо и Камалия.

      Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области – Михаил Саакашвили, которого выдворили из Украины призвал все демократические силы поддержать кандидатуру Владимира Зеленского без всяких условий. У себя на Facebook-странице он написал, что "Движение Новых Сил" будет сражаться против фальсификаций и за победу президента Зеленского.

      Кто из известных людей поддерживает Порошенко

      Меджлис крымскотатарского народа

      Действующего президента Петра Порошенко на выборах поддержал Меджлис крымскотатарского народа. Лидер крымских татар Рефат Чубаров отметил, что члены Меджлиса выразили поддержку действующему президенту и призвали украинцев поддержать его кандидатуру на выборах для избрания президентом на новый срок.

      Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос

      Сергей Кривонос баллотировался в президенты Украины, однако 6 марта решил снять свою кандидатуру в пользу Порошенко. Он пояснил, что принял такое решение после рабочего визита в США, "во время которого обсуждались ключевые вопросы относительно дальнейших шагов по развитию сектора безопасности и обороны страны". Кривонос отметил, что при сохранении риска открытой агрессии РФ против Украины считает нецелесообразным менять Верховного главнокомандующего, которым сейчас является президент Петр Порошенко.

      Александр Турчинов

      Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил о поддержке Петра Порошенко на выборах президента, накануне первого тура. По его словам, "на сегодняшний день Петр Алексеевич Порошенко – наиболее подготовленный кандидат".

       Больше читайте здесь: Порошенко проходит во второй тур выборов: кто поддерживает кандидата

      Предлагаем пройти тест, чтобы определить кто из кандидатов вам подходит.

      Рейтинги кандидатов в президенты, смотрите инфографику:

      Рейтинги кандидатів у президентиРейтинги кандидатов в президенты – инфографика

       

       

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      Источник: 24 канал
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