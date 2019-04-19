Що обіцяють Порошенко та Зеленський: все, що потрібно знати

Другий тур президентських виборів в Україні відбудеться 21 квітня. До нього пройшли Володимир Зеленський (30,45%) та Петро Порошенко (16,19%). Що кандидати обіцяють українцям, як планують завершити війну, а також про плани на майбутнє, читайте у матеріалі наших журналістів.

Що обіцяє Петро Порошенко

Згідно із програмою, до п'яти стратегічних пріоритетів Порошенка входять розвиток таких секторів економіки, як аграрний, IT, високотехнологічні галузі з високою доданою вартістю (авіабудування та космічна галузь, суднобудування, оборонно-промисловий комплекс), перетворення України на транспортний хаб Східної Європи і туризм. Також політик планує подати у 2023 році заявку на вступ України до Євросоюзу.

Біографію Петра Порошенка читайте тут.

Щодо війни з Росією, то кандидат у президенти планує завершити її мирним шляхом та шляхом антиросійських санкцій. Петро Порошенко у своїй передвиборній програмі зазначив, що українцям не уникнути підвищення тарифів. Однією із найважливіших ланок у його програмі є створення та функціонування Антикорупційного суду.

Також Порошенко декларує зміну у виборчій системі – вона проходитиме за відкритими списками.



Що обіцяє кандидат у президенти Петро Порошенко

Що відомо про дружину Петра Порошенка

Дружина Петра Олексійовича за фахом кардіохірург, зараз активно займається благодійністю та підтримує чоловіка. У родині Порошенків 4-ро дітей – дві доньки та два сини.



Петро Порошенко із дружиною Мариною

У якому будинку мешкає кандидат у президенти Петро Порошенко із сім'єю, читайте тут.

Що обіцяє Володимир Зеленський

Кандидат наголошує, що іде у президенти лише на один термін. Обіцяє подати перший законопроект "Про народовладдя", який мав би формувати головні завдання для влади, зокрема через референдуми.

Біографію Володимира Зеленського читайте тут.

Також пропонує внести законопроекти про зняття недоторканності з президента, нардепів, суддів, про імпічмент президента та відкликання народного депутата. Кандидат пропонує проводити вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками, а за "кнопкодавство" та прогули засідань – позбавляти мандатів.

Політик також пропонує провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату для українських військових зробити на "рівні натівських стандартів".

Щодо тарифів, то Зеленський прихильний до сплати рахунків за рахунок власних енергетичних ресурсів.



Що обіцяє кандидат у президенти Володимир Зеленський

Що відомо про дружину Володимира Зеленського

Олені Зеленській – 41 рік, вона, як і Володимир, народилася у Кривому Розі. З майбутнім чоловіком вчилася у паралельних класах в одній школі. Але познайомилася пара випадково вже після школи. Зустріч сталася, коли обоє були студентами і вчилися у різних інститутах.

Читайте також: Хто така Олена Зеленська: що відомо про ймовірну першу леді України

Нині ж Олена і Володимир разом виховують двох дітей – 14-річну Олександру та 5-літнього Кирила. За фахом Олена будівничий – вона закінчила Криворізький технічний університет з червоним дипломом.



Дружина кандидата у президенти Олена Зеленська

Проте, за набутою спеціальністю жінка не працювала ні дня. Вона допомагала і допомагає чоловікові з текстами для номерів "95 Кварталу".

У якому будинку мешкає кандидат у президенти Володимир Зеленський із сім'єю, читайте тут.

Хто із відомих людей підтримує Зеленського

Кандидат у президенти від партії УКРОП Олександр Шевченко висловив підтримку шоумену Володимиру Зеленському. Відповідне відеозвернення він опублікував у себе на Facebook-сторінці.

Екс-міністр фінансів Олександр Данилюк також неодноразово підтримував кандидатуру Зеленського. "У мене така позиція: я максимально допомагаю Зеленському як кандидату. Чи буду я частиною команди у разі перемоги – це вже інше питання, яке залежить від складу усієї команди", – сказав Данилюк в ефірі 24 каналу.

Більше читайте тут: Зеленський проходить у другий тур виборів: хто підтримує кандидата

Із зірок шоу-бізнесу Володимира Зеленського підтримала Оля Полякова, Сергій Сивохо та Камалія.

Екс-президент Грузії, колишній губернатор Одеської області – Міхеїл Саакашвілі, якого видворили з України закликав усі демократичні сили підтримати кандидатуру Володимира Зеленського без всяких умов. У себе на Facebook-сторінці він написав, що "Рух Нових Сил" буде битися проти фальсифікацій і за перемогу президента Зеленського.

Хто із відомих людей підтримує Порошенка

Меджліс кримськотатарського народу

Чинного президента Петра Порошенка на виборах підтримав Меджліс кримськотатарського народу. Лідер кримських татар Рефат Чубаров зауважив, що члени Меджлісу висловили підтримку діючому президенту і закликали українців підтримати його кандидатуру на виборах для обрання президентом на новий термін.

Заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос

Сергій Кривонос балотувався у президенти України, проте 6 березня вирішив зняти свою кандидатуру на користь Порошенка. Він пояснив, що прийняв таке рішення після робочого візиту до США, "під час якого були обговорені ключові питання щодо подальших кроків з розвитку сектора безпеки і оборони країни". Кривонос зазначив, що при збереженні ризику відкритої агресії РФ проти України вважає недоцільним змінювати Верховного головнокомандувача, яким зараз є президент Петро Порошенко.

Олександр Турчинов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявив про підтримку Петра Порошенка на виборах президента, напередодні першого туру. За його словами, "на сьогоднішній день Петро Олексійович Порошенко – найбільш підготовлений кандидат".

Більше читайте тут: Порошенко проходить у другий тур виборів: хто підтримує кандидата

Пропонуємо пройти тест, аби визначити хто із кандидатів вам підходить.

Рейтинги кандидатів у презденти, дивіться інфографіку:



Рейтинги кандидатів у президенти – інфографіка