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      Будинок Зеленського: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти

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      Нерухомість Зеленського - чим володіє кандидат в президенти України 2019
      Де живе Володимир Зеленський? / 24 канал

      24 канал продовжує серію публікацій про маєтки українських політиків, які претендують на крісло президента України. У цьому матеріалі читайте про нерухомість Володимира Зеленського.

      31 грудня лідер "95 кварталу" Володимир Зеленський оголосив про свою участь у президентських виборах. Зробив він це у новорічну ніч на телеканалі "1+1" замість вітального виступу Президента України Петра Порошенка.

      Читайте також: Що відомо про маєтки Юлії Тимошенко – читайте у матеріалі 24 каналу

      24 січня Зеленський показав свою декларацію за 2017 рік, а наступного дня подав документи до ЦВК і оприлюднив свою передвиборчу програму.

      Що відомо про нерухомість Володимира Зеленського?

      З 2008 року Зеленський є власником будинку площею 353 квадратні метри із земельною ділянкою 1200 квадратних метрів. Дім розміщений в елітному містечку "Маєток" у селі Іванковичі, що за 30 кілометрів від Києва. 

      маєток зеленського
      Будинок Зеленського в селі Іванковичі

      Що цікаво, містечко перебуває під цілодобовою охороною. На територію можуть пропустити лише якщо господар підтвердить ваш візит. Для життя є всі комфортні умови – садок і школа, ігрова зона, спортивний майданчик для дітей, автомийка та СТО, а також власне озеро.

      У 2008 році будинок Зеленського коштував 814 855 гривень. Через чотири місяці шоумен докупив ще 12 соток землі вартістю 702 240 гривень.

      маєток зеленського
      Ціна будинку у містечку "Маєток"

      зеленський дім
      Містечко "Маєток", де живе Зеленський

      Двоповерховий будинок Зеленського з вітражними вікнами складається з трьох санвузлів, просторої кухні-їдальні, декількох спалень і літньої тераси. Замість гаража у кандидата в президенти є навіс, де він тримає свій позашляховик Land Rover вартістю 4,7 мільйона гривень.

      зеленський
      Розкішна кухня Володимира Зеленського 

      будинок зеленський
      Замість гаража у шоумена – навіс

      зеленський
      Зеленський тренується у власному спортзалі

      У Києві Володимир Зеленський володіє ще такою нерухомістю:

      1. квартира площею 131,9 квадратних метрів;
      2. два паркувальні місця площею 20,90 і 20,70 квадратних метрів;
      3. дві квартири, які є його спільною власністю з братами Сергієм і Борисом Шефірами загальною площею 453,1 квадратних метрів.

      Читайте також: Що варто знати про кандидата в президенти Володимира Зеленського – читайте у матеріалі 24 каналу

      Дивіться відео тренування Володимира Зеленського в його розкішному будинку за Києвом:

      У декларації зазначено, що дружина Зеленського Олена в окупованому Криму має квартиру площею 129,8 квадратних метрів, а також паркувальне місце.

      У Києві дружина Зеленського є власницею таких об'єктів:

      1. квартира площею 284 квадратних метрів;
      2. нежитлові приміщення площею 337,8 квадратних метрів, які є її спільною власністю разом із Ларисою й Оленою Шефірами;
      3. нежитлові приміщення площею 305,9 квадратних метрів, які є її спільною власністю разом із Сергієм Шефіром.

      З листопада 2014 року Зеленські орендують у Великій Британії квартиру площею 91,9 квадратних метрів. Вартість такого житла становить 42,2 мільйона гривень.

      вибори 2019
       

      Головні дати президентської виборчої кампанії 2019: інфографіка 

      Якими заявами відзначився кандидат в президенти володимир зеленський:

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Публікації Статті Нерухомість кандидатів в президенти Гроші Новини нерухомості України Новини нерухомості Елітна нерухомість Володимир Зеленський Квартал 95 Новини нерухомості світу
      Джерело: 24 канал
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