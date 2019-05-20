Вілла в Італії і 5 готельних номерів: що нового вказав Зеленський у декларації
Володимир Зеленський офіційно став 6-м Президентом України. 20 травня відбулось урочисте засідання Верховної Ради, під час якого він склав присягу, виголосив першу промову і оголосив про розпуск Верховної Ради.
20 травня на сайті НАЗК з'явилась декларація про доходи Президента України Володимира Зеленського за 2018 рік.
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Нерухомість 24 зібрала інформацію про те, яку нову нерухомість вказав у своїй декларації про доходи новообраний президент України.
Раніше ми уже писали, що відомо про нерухоме майно нового Президента України.
Читайте більше у матеріалі: Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє Президент України
Місцем фактичного проживання новообраний президент вказав село Іванковичі Васильківського району, що приблизно за 30 кілометрів від Києва. Свій маєток майбутній глава держави неодноразово показував у відеороликах під час виборчої кампанії.
Величезний будинок площею 353,5 метрів квадратних зареєстрований на Володимира Зеленського. Власником земельної ділянки площею 1200 квадратів також вказаний Зеленський.
Нерухомість Зеленського: про маєток в Іванковичах було відомо й раніше
Про нерухомість Зеленських у Великій Британії та в окупованому Криму також було відомо, а от наявність вілли в Італії у штабі Зеленського раніше підтверджувати відмовлялись.
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З декларації випливає, що квартира у Великобританії наприкінці 2014-го обійшлась Зеленським у понад 42 мільйони гривень.
Що відомо про віллу в Італії?
У декларації вказано, що житловий будинок в Італії площею 413 метрів квадратних Зеленський набув у власність у серпні 2015. Тоді вона обійшлась йому у понад 88,5 мільйонів гривень.
Про віллу Зеленського в Італії журналісти писали ще до виборів//Фото: Слідство.інфо
Власником цієї нерухомості вказана юридична особа, зареєстрована італійська компанія San Tommaso S.R.L., яка зареєстрована в місті Канту неподалік від Мілана.
У розслідуванні агенції "Слідство.Інфо" йшлось, що 15-кімнатна вілла розташована на узбережжі італійського курорту Форте-дей-Мармі у Тоскані.
Журналісти показали віллу Зеленського в Італії: дивіться відео
У декларації за 2018-й рік також з'явилась інформація про 5 готельних номерів, які Зеленські добудовують у Грузії.
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