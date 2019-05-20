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      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Вілла в Італії і 5 готельних номерів: що нового вказав Зеленський у декларації

      385 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський оприлюднив декларацію за 2018
      Володимир Зеленський оприлюднив декларацію за 2018 / Колаж 24 каналу

      Володимир Зеленський офіційно став 6-м Президентом України. 20 травня відбулось урочисте засідання Верховної Ради, під час якого він склав присягу, виголосив першу промову і оголосив про розпуск Верховної Ради.

      20 травня на сайті НАЗК з'явилась декларація про доходи Президента України Володимира Зеленського за 2018 рік.

      Читайте також: Інавгурація Володимира Зеленського: коротко про головне

      Нерухомість 24 зібрала інформацію про те, яку нову нерухомість вказав у своїй декларації про доходи новообраний президент України.

      Раніше ми уже писали, що відомо про нерухоме майно нового Президента України.

      Читайте більше у матеріалі: Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє Президент України

      Місцем фактичного проживання новообраний президент вказав село Іванковичі Васильківського району, що приблизно за 30 кілометрів від Києва. Свій маєток майбутній глава держави неодноразово показував у відеороликах під час виборчої кампанії.

      Величезний будинок площею 353,5 метрів квадратних зареєстрований на Володимира Зеленського. Власником земельної ділянки площею 1200 квадратів також вказаний Зеленський.

      Зеленський нерухомість будинок Іванковичі
      Нерухомість Зеленського: про маєток в Іванковичах було відомо й раніше

      Про нерухомість Зеленських у Великій Британії та в окупованому Криму також було відомо, а от наявність вілли в Італії у штабі Зеленського раніше підтверджувати відмовлялись.

      Читайте також: Квартира Зеленського в Криму: як виглядає і що про неї відомо

      З декларації випливає, що квартира у Великобританії наприкінці 2014-го обійшлась Зеленським у понад 42 мільйони гривень.

      Що відомо про віллу в Італії?

      У декларації вказано, що житловий будинок в Італії площею 413 метрів квадратних Зеленський набув у власність у серпні 2015. Тоді вона обійшлась йому у понад 88,5 мільйонів гривень.

      Італія вілла Зеленський нерухомість
      Про віллу Зеленського в Італії журналісти писали ще до виборів//Фото: Слідство.інфо

      Власником цієї нерухомості вказана юридична особа, зареєстрована італійська компанія San Tommaso S.R.L., яка зареєстрована в місті Канту неподалік від Мілана.

      У розслідуванні агенції "Слідство.Інфо" йшлось, що 15-кімнатна вілла розташована на узбережжі італійського курорту Форте-дей-Мармі у Тоскані.

      Журналісти показали віллу Зеленського в Італії: дивіться відео

      У декларації за 2018-й рік також з'явилась інформація про 5 готельних номерів, які Зеленські добудовують у Грузії.

      Інавгурація Володимира Зеленського: дивіться відео

      Що сказав Зеленський під час інавгурації: дивіться відео

      інавгурація Володимира Зеленського: Хроніка Подій

      blog_ava
      Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє Президент України
      сьогодні
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      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Елітна нерухомість Великобританія Новини Грузії Готелі Новини нерухомості Новини нерухомості України Новини нерухомості світу
      Джерело: 24 канал
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