16:06
20 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нове свято для росіян. Церква для нечисті
      Вєсті Кремля
      21:36, 17 травня
      Вєсті.UA: Гордон проти "русского мира". Як Порошенко змусив плакати Юнкера
      Вєсті.UA
      20:31, 17 травня
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, 17 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Зеленський подав декларацію за 2018 рік: чим володіє новий український президент

      1186 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про доходи за 2018 рік. У ній, серед іншого, він вказав віллу в Італії, квартиру у Великобританії та 5 недобудованих готельних номерів у Грузії. У попередній декларації про італійський маєток – ані слова, хоча його власником Зеленський став ще у 2015 році.

      Доходи

      У декларації за 2019 рік президент України зазначив 9,2 мільйона доходів, в тому числі зарплату, яка склала 4,1 мільйона гривень. Перша леді країни Олена Зеленська отримала за рік 5,5 мільйонів гривень доходу.

      Читайте також: Зеленський вперше оприлюднив декларацію

      Серед грошових активів Зеленський задекларував 630 тисяч доларів, 107 тисяч євро і понад 1 мільйон гривень на банківських рахунках. Кошти розміщені на рахунках "Приватбанку", "ОТП Банку" і "Універсал Банку".

      Нерухомість

      У власності Зеленського та його дружини – 11 будинків і квартир. Одна квартира, якою володіє Олена Зеленська, розташована в окупованій Ялті. Також у власності Зеленських – будинок в Італії, площею 413 метра квадратних за понад 88 мільйонів гривень. Президент є 100% власником маєтку.

      На Олену Зеленську зареєстрована квартира в окупованому Криму: дивіться відео

      В оренді у сім’ї Зеленських – квартира у Великобританії, площею 91,9 метра квадратних. Також серед недобудованої нерухомості президент вказав 5 готельних номерів у Грузії.

      Цінне майно

      Окрім того, президент у своєму автопарку має автомобілі: Land Rover, вартістю майже 4,7 мільйона гривень і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 мільйона гривень.

      Цінні папери

      Читайте також: Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє Президент України

      Також Зеленський володіє акціями компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі.

      Володимир і Олена Зеленські є кінцевими бенефіціарами ТОВ "Киноквартал", ТОВ "Студія Квартал-95", ТОВ "Зеларі Фіш", "Ельдоранте Лімітед", "Фільм Херітейдж інк." і "Сан Томмасо С.Р.Л.".

      Серед нематеріальних активів президент задекларував три винаходи, три корисні моделі та 25 торгових марок чи комерційних найменувань.

      blog_ava
      Інавгурація Володимира Зеленського: фото та відео
      сьогодні
      14573
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України е-декларування Доходи політиків Гроші
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Друзям – все, ворогам – закон: НАЗК провалило боротьбу з корупцією
      сьогодні , 16:00 Друзям – все, ворогам – закон: НАЗК провалило боротьбу з корупцією
      Олександра Дрік 57
      Які палки в колеса встиг поставити Порошенко Зеленському
      сьогодні , 15:30 Які палки в колеса встиг поставити Порошенко Зеленському
      Сергій Лещенко 2216
      Інавгурація Володимира Зеленського: коротко про головне
      сьогодні , 15:06 Інавгурація Володимира Зеленського: коротко про головне
      Анастасія Зазуляк 1834
      Опасный пример Порошенко, или Каких проблем должен опасаться Зеленский
      сьогодні , 15:01 Опасный пример Порошенко, или Каких проблем должен опасаться Зеленский
      Юрій Бутусов 1596
      Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє Президент України
      сьогодні , 13:31 Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє Президент України
      Юлія Гілей 69931
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук