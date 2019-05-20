Зеленський подав декларацію за 2018 рік: чим володіє новий український президент

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про доходи за 2018 рік. У ній, серед іншого, він вказав віллу в Італії, квартиру у Великобританії та 5 недобудованих готельних номерів у Грузії. У попередній декларації про італійський маєток – ані слова, хоча його власником Зеленський став ще у 2015 році.

Доходи

У декларації за 2019 рік президент України зазначив 9,2 мільйона доходів, в тому числі зарплату, яка склала 4,1 мільйона гривень. Перша леді країни Олена Зеленська отримала за рік 5,5 мільйонів гривень доходу.

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Серед грошових активів Зеленський задекларував 630 тисяч доларів, 107 тисяч євро і понад 1 мільйон гривень на банківських рахунках. Кошти розміщені на рахунках "Приватбанку", "ОТП Банку" і "Універсал Банку".

Нерухомість

У власності Зеленського та його дружини – 11 будинків і квартир. Одна квартира, якою володіє Олена Зеленська, розташована в окупованій Ялті. Також у власності Зеленських – будинок в Італії, площею 413 метра квадратних за понад 88 мільйонів гривень. Президент є 100% власником маєтку.

На Олену Зеленську зареєстрована квартира в окупованому Криму: дивіться відео

В оренді у сім’ї Зеленських – квартира у Великобританії, площею 91,9 метра квадратних. Також серед недобудованої нерухомості президент вказав 5 готельних номерів у Грузії.

Цінне майно

Окрім того, президент у своєму автопарку має автомобілі: Land Rover, вартістю майже 4,7 мільйона гривень і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 мільйона гривень.

Цінні папери

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Також Зеленський володіє акціями компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі.

Володимир і Олена Зеленські є кінцевими бенефіціарами ТОВ "Киноквартал", ТОВ "Студія Квартал-95", ТОВ "Зеларі Фіш", "Ельдоранте Лімітед", "Фільм Херітейдж інк." і "Сан Томмасо С.Р.Л.".

Серед нематеріальних активів президент задекларував три винаходи, три корисні моделі та 25 торгових марок чи комерційних найменувань.