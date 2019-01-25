Зеленський вперше оприлюднив декларацію

Лідер "95 кварталу" Володимир Зеленський, який планує балотуватися у президенти України на майбутніх виборах, 24 січня подав електронну декларацію за 2017 рік.

Відповідна інформація оприлюднена у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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Володимир Зеленський має у власності таку нерухомість:

Житловий будинок у селі Іванковичі під Києвом площею 353,5 квадратних метра; Земельна ділянка площею 1200 квадратних метрів; Квартиру у Києві площею 131,9 квадратних метра; Два паркувальні місця площею 20,90 і 20,70 квадратних метра; Дві квартири у Києві, які є його спільною власністю з братами Сергієм і Борисом Шефірами загальною площею 453,1 квадратних метра.

Дружина Зеленського Олена є власницею таких об'єктів:

Квартира у Лівадії, окупований Крим, площею 129,8 квадратних метра; Паркувальне місце у Лівадії, окупований Крим, площею 16, 1 квадратних метра; Квартира у Києві площею 284 квадратних метра у Києві; Нежитлові приміщення у Києві площею 337,8 квадратних метра, які є її спільною власністю разом із Ларисою і Оленою Шефірами; Нежитлові приміщення у Києві площею 305,9 квадратних метра, які є її спільною власністю разом із Сергієм Шефіром.

Окрім того, з листопада 2014 року подружжя Зеленських орендує у Великій Британії квартиру площею 91,9 квадратних метра, вартість якої становить 42,2 мільйона гривень.

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Зеленський також задекларував квартиру площею 269,7 квадратних метра і два паркувальних місця у Києві, власником яких є кіпрська компанія Aldorante Limited, кінцевим бенефіціаром якої він є.

Зеленський носить чотири дорогі швейцарські годинники марок Breguet, Tag Heuer, Roleх, Bovet, а його дружина – швейцарські годинники Piaget, Breguet і ювелірний набір – сережки та каблучка з діамантами.

Їздить родина Зеленських на авто Land Rover Range Rover 2016 року випуску вартістю 4,7 мільйона гривень та на Mercedes-Benz S 500 4Matic 2014 року випуску вартістю 1,8 мільйона гривень.

Вони володіють цінними паперами на суму у понад 50 тисяч гривень та закордонними акціями.

Подружжя Зеленських є кінцевими бенефіціарами у 4 фірмах: ТОВ "Студія квартал-95", Aldorante Limited (Кіпр), Film Heritage inc (Беліз), San Tommaso S.R.L. (Італія). На самого Зеленського записані ТОВ "Кіноквартал", Megiritano Ventures Ltd (Британські Віргінські Острови), Vilhar Holdings Limited (Кіпр). Також вони є співвласниками більше десятка товариств.

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Шоумен задекларував 26 торгових марок, три корисні моделі і три винаходи.

За 2017 рік він отримав майже 7 мільйонів гривень доходу. Зокрема – 4,34 мільйона гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю (надходження від фізичних і юридичних осіб), 1,58 мільйона гривень зарплати, 608,2 тисячі гривень процентів, 207,1 тисяч страхових виплат, 5 тисяч роялті і 1 тисячу гонорарів. Доходи його дружини у 2017 році становили майже 200 тисяч гривень – 148,1 тисячі гривень заробітної плати, 45,1 тисячі страхових виплат, 5 тисяч гонорарів та 1 тисяча соціальних виплат.

Сім'я Зеленських отримала 605 тисяч гривень доходу від надання майна в оренду.

Кандидат у президенти тримає готівкою 285 тисяч доларів, 220 тисяч гривень і 50 тисяч євро. Окрім того, у латвійському AS PrivatBank він зберігає 417 тисяч, а його дружина – 8,4 тисяч доларів. Окрім того, він розмістив в українських банках 1,18 мільйона гривень, 16,8 тисяч доларів і 132 євро, а його дружина – 196 долаів і 1070 гривень.