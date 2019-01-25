Зеленский впервые обнародовал декларацию

Лидер "95 квартала" Владимир Зеленский, который планирует баллотироваться в президенты Украины на предстоящих выборах, 24 января подал электронную декларацию за 2017 год.

Соответствующая информация обнародована в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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Владимир Зеленский имеет в собственности такую недвижимость:

Жилой дом в селе Иванковичи под Киевом площадью 353,5 квадратных метра Земельный участок площадью 1200 квадратных метров Квартиру в Киеве площадью 131,9 квадратных метра, Два парковочных места площадью 20,90 и 20,70 квадратных метра. Две квартиры в Киеве, которые являются его общей собственностью с братьями Сергеем и Борисом Шефирами общей площадью 453,1 квадратных метра.

Жена Зеленского Елена является владелицей таких объектов:

Квартира в Ливадии, оккупированный Крым, площадью 129,8 квадратных метра Парковочное место в Ливадии, оккупированный Крым, площадью 16, 1 квадратных метра Квартира в Киеве площадью 284 квадратных метра в Киеве, Нежилые помещения в Киеве площадью 337,8 квадратных метра, которые является ее общей собственностью вместе с Ларисой и Еленой Шефирами Нежилые помещения в Киеве площадью 305,9 квадратных метра, которые являются ее общей собственностью вместе с Сергеем Шефиром.

Кроме того, с ноября 2014 года супруги Зеленские арендуют в Великобритании квартиру площадью 91,9 квадратных метра, стоимость которой составляет 42,2 миллиона гривен.

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Зеленский также задекларировал квартиру площадью 269,7 квадратных метра и два парковочных места в Киеве, владельцем которых является кипрская компания Aldorante Limited, конечным бенефициаром которой он является.

Зеленский носит четыре дорогие швейцарские часы марок Breguet, Tag Heuer, Roleх, Bovet, а его жена – швейцарские часы Piaget, Breguet и ювелирный набор – серьги и кольцо с бриллиантами.

Ездит семья Зеленских на авто Land Rover Range Rover 2016 года выпуска стоимостью 4,7 миллиона гривен и Mercedes-Benz S 500 4Matic 2014 года выпуска стоимостью 1,8 миллиона гривен.

Они владеют ценными бумагами на сумму более 50 тысяч гривен и зарубежными акциями.

Супруги Зеленские являются конечными бенефициарами в 4 фирмах: ООО "Студия квартал-95", Aldorante Limited (Кипр), Film Heritage inc (Белиз), San Tommaso S.R.L. (Италия.) На самого Зеленского записаны ООО "Киноквартал", Megiritano Ventures Ltd (Британские Виргинские Острова), Vilhar Holdings Limited (Кипр). Также они являются совладельцами более десятка обществ.

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Шоумен задекларировал 26 торговых марок, три полезные модели и три изобретения.

За 2017 год он получил почти 7 миллионов гривен дохода. В частности – 4,34 миллиона гривен дохода от занятия предпринимательской деятельностью (поступления от физических и юридических лиц), 1,58 миллиона гривен зарплаты, 608,2 тысячи гривен процентов, 207,1 тысяч страховых выплат, 5 тысяч роялти и 1 тысячу гонораров. Доходы его супруги в 2017 году составили почти 200 тысяч гривен – 148,1 тысячи гривен заработной платы, 45,1 тысячи страховых выплат, 5 тысяч гонораров и 1 тысяча социальных выплат.

Семья Зеленских получила 605 тысяч гривен дохода от предоставления имущества в аренду.

Кандидат в президенты держит наличными 285 тысяч долларов, 220 тысяч гривен и 50 тысяч евро. Кроме того, в латвийском AS PrivatBank он хранит 417 тысяч, а его жена – 8,4 тысяч долларов. Кроме того, он разместил в украинских банках 1,18 миллиона гривен, 16,8 тысяч долларов и 132 евро, а его жена – 196 долларов и 1070 гривен.