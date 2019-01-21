Зеленский рассказал, что будет делать, если проиграет на президентских выборах

Лидер "95 Квартала" Владимир Зеленский рассказал, что не будет оставаться в политике, и вернется к шоу-бизнесу, если украинцы не поддержат его кандидатуру на президентских выборах.

Об этом шоумен рассказал в интервью "Украинской правде".

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На вопрос, пойдет ли он на парламентские выборы, если проиграет президентские, артист заметил, что нужно смотреть на рейтинг поддержки от людей.

"Это не игрушка – просто пойти в политику и потом все бросить посреди дороги. Поэтому вероятность высока, что надо оправдать доверие людей. Я посмотрю на результат. Посмотрим на реальные цифры", – сказал он.

Руководитель "95 Квартала" добавил, что уйдет из политики, если народ его не поддержит.

Если цифры будут маленькие, я в жизни не продолжу историю в политике. Я пойму, что люди не хотят видеть такую политическую фигуру. Все. Я вернусь к своей профессии,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, за несколько минут до Нового года на телеканале "1+1" вместо выступления Президента Украины Петра Порошенко с праздничными поздравлениями выступил лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский. Он, в частности, заявил, что официально идет в Президенты Украины, а на следующий день уже начал открытую президентскую кампанию.

К слову, президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года. По состоянию на сегодня 12 человек подали документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатами в президенты Украины. Десять из них ЦИК зарегистрировала.