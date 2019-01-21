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      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Зеленський розповів, що буде робити, якщо програє на президентських виборах

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      Зеленський заявив, що піде з політики, якщо набере мало голосів на виборах
      Зеленський заявив, що піде з політики, якщо набере мало голосів на виборах / pravda.com.ua

      Лідер "95 Кварталу" Володимир Зеленський розповів, що не буде залишатися у політиці, і повернеться до шоу-бізнесу, якщо українці не підтримають його кандидатуру на президентських виборах.

      Про це шоумен розповів в інтерв'ю "Українській правді".

      Читайте також: Зеленський іде в президенти України: що варто знати про кандидата

      На питання, чи піде він на парламентські вибори, якщо програє президентські, артист зауважив, що потрібно дивитися на рейтинг підтримки від людей.

      "Це не іграшка – просто піти в політику і потім все кинути посеред дороги. Тому ймовірність висока, що треба виправдати довіру людей. Я подивлюся на результат. Подивимося на реальні цифри", – сказав він.

      Керівник "95 Кварталу" додав, що піде з політики, якщо народ його не підтримає.

      Якщо цифри будуть маленькі, я в житті не продовжу історію в політиці. Я зрозумію, що люди не хочуть бачити таку політичну фігуру. Усе. Я повернуся до своєї професії,
      – наголосив Зеленський.

      Нагадаємо, за кілька хвилин до Нового року на телеканалі "1+1" замість виступу Президента України Петра Порошенка зі святковими вітаннями виступив лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський. Він, зокрема, заявив, що офіційно йде у Президенти України, а наступного дня вже розпочав відкриту президентську кампанію.

      До слова, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Станом на сьогодні 12 осіб подали документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатами у президенти України. Десятьох із них ЦВК зареєструвала.

      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Володимир Зеленський Квартал 95
      Джерело: 24 Канал
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