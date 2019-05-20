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      РОСПУСК РАДЫ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Зеленский подал декларацию за 2018 год: чем владеет новый украинский президент

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty images

      Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2018 год. В ней, среди прочего, он указал виллу в Италии, квартиру в Великобритании и 5 недостроенных гостиничных номеров в Грузии. В предыдущей декларации об итальянском имении – ни слова, хотя его владельцем Зеленский стал еще в 2015 году.

      Доходы

      В декларации за 2019 год президент Украины отметил 9,2 миллиона доходов, в том числе зарплату, которая составила 4,1 миллиона гривен. Первая леди страны Елена Зеленская получила за год 5,5 миллионов гривен дохода.

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      Среди денежных активов Зеленский задекларировал 630 тысяч долларов, 107 тысяч евро и более 1 миллиона гривен на банковских счетах. Средства размещены на счетах "Приватбанка", "ОТП Банка" и "Универсал Банк".

      Недвижимость

      В собственности Зеленского и его жены – 11 домов и квартир. Одна квартира, которой владеет Елена Зеленская, расположенная в оккупированной Ялте. Также в собственности Зеленских – дом в Италии, площадью 413 метра квадратных за более 88 миллионов гривен. Президент является 100% владельцем имения.

      На Елену Зеленскую зарегистрировано квартира в оккупированном Крыму: смотрите видео

      В аренде у семьи Зеленских – квартира в Великобритании, площадью 91,9 метра квадратных. Также среди недостроенной недвижимости президент указал 5 гостиничных номеров в Грузии.

      Ценное имущество

      Кроме того, президент в своем автопарке имеет автомобили: Land Rover, стоимостью почти 4,7 миллиона гривен и Mercedes-Benz S-класса ценой 1,8 миллиона гривен.

      Ценные бумаги

      Читайте также: Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет Президент Украины

      Также Зеленский владеет акциями компаний Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited и GREEN FAMILY LTD, зарегистрированных на Кипре.

      Владимир и Елена Зеленские являются конечными бенефициарами ООО "Киноквартал", ООО "Студия Квартал-95", ООО "Зелари Фиш", "Ельдоранте Лимитед", "Фильм Херитейдж Инк." и "Сан Томмасо С.Р.Л.".

      Среди нематериальных активов президент задекларировал три изобретения, три полезных модели и 25 торговых марок или коммерческих наименований.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Доходы политиков е-декларирование Президент Украины Владимир Зеленский
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